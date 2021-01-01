تسريب : مواصفات هاتف Redmi K50 Pro



Redmi K50 Pro Redmi K50 Pro

قبل الإعلان الرسمي، المقرر له، يوم 17 مارس، ظهر الآن، تسريب جديد، يكشف عن، جميع مواصفات الهاتف، Redmi K50 Pro، ويشير إلى أنه، سيضم مواصفات رائدة، تتمثل في، المعالج الأقوى، من كوالكوم، وهو Snapdragon 8 Gen 1، وكاميرات خلفية مميزة، تصوير فيديو، بجودة 8K، وبطارية ضخمة، تدعم شحنا سريعا، بقوة 120 واط، بالإضافة إلى، شاشة بمعدل تحديث عال، وما يصل إلى، 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، ويعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، كما أنه يضم، مواصفات أخرى جيدة للغاية، سنتعرف عليها، خلال هذا المقال.



مواصفات الهاتف Redmi K50 Pro

Xiaomi Redmi K50 Pro، سيتوفر بشكل رسمي، يوم 17 مارس، مع شاشة، Super AMOLED، حجمها 6.67 بوصة، وجودتها FHD+، ومعدل تحديثها 120 هرتز، وسطوعها يبلغ، 1300 شمعة، في البوصة، كما أنها، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass 5، وتدعم HDR10+، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء كاميرا أمامية، بدقة 20 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



سيتم تشغيل، هذا الهاتف القادم، من ريدمي، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يتكون من، نواة Cortex-X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.50 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Cortex-A510، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف، Redmi K50 Pro، سيعمل بواجهة MIUI 13، التي تستند على، نظام Android 12، وسيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، سيضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، سيضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.

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الكاميرات الخلفية، للهاتف القادم، Redmi K50 Pro، ثلاثية وتأتي، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل يبدأ من، 30 إطارا، في الثانية، ويصل إلى، 960 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، تسجيل فيديو HDR10+، وخاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة، 4700 ملي أمبير، تدعم شحنا سريعا، بقوة 120 واط، لكي يتمكن المستخدم، من شحن، سعة البطارية بالكامل، في أقل من، 20 دقيقة، وعلاوة على ذلك، فإن هاتف، Redmi K50 Pro، مقاوم للغبار، ورذاذ الماء، بشهادة IP53، ويحتوي على، مستشعر بصمة، مدمج في زر التشغيل، لفتح القفل، عن طريق بصمات الأصابع، ويدعم مكبرات صوت stereo، ويدعم أيضا، خاصية NFC، وخاصية Infrared port، بالإضافة إلى أنه، يدعم إصدار، Bluetooth 5.3 الأحدث، ليكون بذلك، من أول الهواتف، التي تحصل على، هذا الإصدار الجديد.ومع كل هذا، فإن هذه التسريبات، ليست مؤكدة، بنسبة 100%، وسيتوجب علينا الانتظار، حتى يوم 17 مارس، لمعرفة التفاصيل الرسمية، للهاتف Redmi K50 Pro، بما في ذلك، السعر، والمواصفات، والمميزات والعيوب.