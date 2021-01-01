تسريب : مواصفات هاتف Redmi K50 Pro

قبل الإعلان الرسمي، المقرر له، يوم 17 مارس، ظهر الآن، تسريب جديد، يكشف عن، جميع مواصفات الهاتف، Redmi K50 Pro، ويشير إلى أنه، سيضم مواصفات رائدة، تتمثل في، المعالج الأقوى، من كوالكوم، وهو Snapdragon 8 Gen 1، وكاميرات خلفية مميزة، تصوير فيديو، بجودة 8K، وبطارية ضخمة، تدعم شحنا سريعا، بقوة 120 واط، بالإضافة إلى، شاشة بمعدل تحديث عال، وما يصل إلى، 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، ويعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، كما أنه يضم، مواصفات أخرى جيدة للغاية، سنتعرف عليها، خلال هذا المقال.
مواصفات الهاتف Redmi K50 Pro
Xiaomi Redmi K50 Pro، سيتوفر بشكل رسمي، يوم 17 مارس، مع شاشة، Super AMOLED، حجمها 6.67 بوصة، وجودتها FHD+، ومعدل تحديثها 120 هرتز، وسطوعها يبلغ، 1300 شمعة، في البوصة، كما أنها، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass 5، وتدعم HDR10+، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء كاميرا أمامية، بدقة 20 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
سيتم تشغيل، هذا الهاتف القادم، من ريدمي، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يتكون من، نواة Cortex-X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.50 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Cortex-A510، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف، Redmi K50 Pro، سيعمل بواجهة MIUI 13، التي تستند على، نظام Android 12، وسيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، سيضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، سيضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.
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