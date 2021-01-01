«بنتلى» "بنتايجا سبيد" الجديدة تنطلق بأربع وضعيات قيادة



بنتلى بنتلى

اطلقت بنتلي سيارتها الجديدة بنتايجا سبيد بأربع وضعيات قيادة (Drive Dynamics) وهى الوضعية المريحة Comfort والوضعية الرياضية Sport ووضعية من Bentley "في كرو"، ووضعية Custom المخصصة للسائقين الراغبين بابتكار وضعية القيادة الخاصة بهم.

وتقدم السيارة نظام معلوماتي ترفيهي متطور يشمل شاشة لمس عالية الدقة أكبر حجما قياس 10.9 بوصة مقاوِمة للانعكاس واللمعان مع خاصية لمس محسنة ونظام ملاحة عالى التقنية والعرض ثلاثي الأبعاد للمباني، والخرائط عبر الأقمار الصناعية.

السيارة مزودة بمحرك W12 سعة 6000 سى سى بشاحن توربيني مزدوج بقوة 626 حصان بعزم 900 نيوتن-متر عند سرعة دوران 1500 لفة و5000 لفة بالدقيقة والسرعة القصوى 306 كلم/ ساعة وتتسارع من الصفر إلى 100 كلم/ساعة خلال 3.9ثانية .

وتمت إعادة تصميم وضعية Sport في طراز Speed لتعزيز الاستجابة من محرك W12 وناقل الحركة الأوتوماتيكي 8 سرعات ونظام التعليق الهوائي وخاصية "Bentley Dynamic Ride".