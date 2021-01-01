«بنتلى» "بنتايجا سبيد" الجديدة تنطلق بأربع وضعيات قيادة

آخر الأخبارأخبار السيارات › «بنتلى» "بنتايجا سبيد" الجديدة تنطلق بأربع وضعيات قيادة

صورة الخبر: بنتلى
بنتلى

اطلقت بنتلي سيارتها الجديدة بنتايجا سبيد بأربع وضعيات قيادة (Drive Dynamics) وهى الوضعية المريحة Comfort والوضعية الرياضية Sport ووضعية من Bentley "في كرو"، ووضعية Custom المخصصة للسائقين الراغبين بابتكار وضعية القيادة الخاصة بهم.
وتقدم السيارة نظام معلوماتي ترفيهي متطور يشمل شاشة لمس عالية الدقة أكبر حجما قياس 10.9 بوصة مقاوِمة للانعكاس واللمعان مع خاصية لمس محسنة ونظام ملاحة عالى التقنية والعرض ثلاثي الأبعاد للمباني، والخرائط عبر الأقمار الصناعية.
السيارة مزودة بمحرك W12 سعة 6000 سى سى بشاحن توربيني مزدوج بقوة 626 حصان بعزم 900 نيوتن-متر عند سرعة دوران 1500 لفة و5000 لفة بالدقيقة والسرعة القصوى 306 كلم/ ساعة وتتسارع من الصفر إلى 100 كلم/ساعة خلال 3.9ثانية .
وتمت إعادة تصميم وضعية Sport في طراز Speed لتعزيز الاستجابة من محرك W12 وناقل الحركة الأوتوماتيكي 8 سرعات ونظام التعليق الهوائي وخاصية "Bentley Dynamic Ride".

المصدر: الاهرام أوتو

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «بنتلى» "بنتايجا سبيد" الجديدة تنطلق بأربع وضعيات قيادة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86303

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager