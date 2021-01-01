تعرف على «شيفرولية ايكوينوكس» 2022



شيفرولية ايكوينوكس شيفرولية ايكوينوكس

أطلقت شيفرولية سيارتها ايكوينوكس موديل 2022 بخيارين من المحركات 4 سلندرات تيربو، الأول سعة 1500 سى سى بقوة 170 حصان وكفاءة استهلاك وقود مميزة قدرها 15 كم/لتر ومحرك 2000 سى سى بالفئات الأعلى يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات بقوة 252 حصان لمزيد من القوة والرياضية، خاصة مع توفير فئات LS، وLT، و Premier بنظام دفع كلى قابل للتفعيل عند الحاجة للحصول على ثبات أكبر بالطرق الزلقة، وهو ما يسمح بالتبديل بين الدفع الكلي والأمامي لتوفير الوقود.



داخل المقصورة زودت السيارة بتقنيات مثل شاشة لمسية وسطية 7 بوصة لنظام الترفيه المعلوماتي الذي يدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع الملاحة والبلوتوث ومنافذ USB لشحن الأجهزة المختلفة وإمكانية استخدام الواي فاي عبر شريحة اتصالات، ونظام صوتي 7 سماعات من Bose مع ميزة خاصة ترفع تلقائيا من صوت الموسيقى مع ازدياد السرعة.



شيفرولية ايكوينوكس 2022 زودت بأحدث تقنيات مساعدة السائق منها نظام المحافظة على الحارة Lane Keep Assistونظام التحذير من مغادرة المسار ، وكاميرا الرؤية الخلفية ، ومؤشر المسافة ، ومكابح الطوارئ الاتوماتيكية ، ونظام رصد المشاة الأمامي ، وتنبيه من التصادم الأمامي وكاميرا HD Surround Vision Cameraونظام التحكم في التطواف التكيفي المستند إلى الكاميرا ومساعد ركن.