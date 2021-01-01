أبرز مواصفات «اودي A7» موديل 2022 بهيكل سبورت باك ..



اودي A7 اودي A7

انطلقت اودي A7 موديل 2022 بأحدث انظمة الامان ومساعدة السائق ومنها كاميرا الرؤية الخلفية، مستشعرات ركن أمامية وخلفية ورصد البقعة العمياء ، ومصابيح LED متكيفة أوتوماتيكي مع منعطفات الطريق، ونظام التنبيه من الخروج عن المسار وقبل الاصطدام مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية.



السيارة تتوافر بهيكل سبورت باك يدمج بين الرياضية والعملية وخط عضلى انسيابي أسفل الأبواب ممتد نحو العجلات الخلفية ومصابيح LED متصلة بشريط LED أحمر مميز، ومشتت خلفي يغلق ويفتح بشكل آلي بواسطة السائق ويفتح تلقائيا عند سرعة 120 كم/ساعة.



داخل المقصورة شاشتين بخاصية اللمس مقاس 8.8 بوصة و8.6 بوصة للملاحة والتحكم بكل أنظمة السيارة، مع دعم انظمة آبل كار بلاي واندرويد اوتو وامازون اليكسا والبلوتوث واربع منافذ USB و10 مكبرات صوت وخاصية دخول دون مفتاح وتشغيل المحرك بزر وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة تدعم تغيير الواجهة.

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السيارة تعمل بخيارين من المحركات الأول 2000 سى سى لتر بقوة 242 حصان، والثاني V6 تيربو سعة 3000 سى سى لتر بقوة 335 حصان دفع رباعي للعجلات يتصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج القابض7 سرعات.