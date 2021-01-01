موعد طرح C5 X الفارهة الجديدة من ستروين

تستعد شركة ستروين لإطلاق سيارتها C5 X الفارهة الجديدة في مايو المقبل بسعر يبدأ من 35 ألف و 730 يورو، بحسب ما أعلنته الوكالة الألمانية.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن أيقونتها C5 X الفارهة تعتبر مزيجاً بين موديلات الكوبيه والكومبي والـ SUV، وتأتي بطول 4.81 متر، وبطول قاعدة عجلات 2.79 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 545 إلى 1640 لترا.
مواصفات ستروين C5 X
وتعتمد السيارة على نسختين من المحركات؛ الأول محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، وبقوة 96 كيلووات/131 حصانا، أو محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر وبقوة 133 كيلووات/181 حصانا، في حين تتراوح السرعة القصوى من 210 إلى 230 كلم/س.
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