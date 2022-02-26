سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1927 دولارا للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 562 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 722 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 843 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 963 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4215 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8430 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16830جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6794 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية:انخفضت أسعار الذهب بقوة خلال تعاملات مساء أمس، وتعزز خسائرها القوية منذ نهاية الأسبوع الماضي تزامنا مع حالة التفاؤل بالأسواق حيال إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في وقت قريب، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لصدور قرارات الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء والتي من شأنها أن تؤثر بقوة بأسعار السلع والعملات.