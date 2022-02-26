وزير التموين ‏والتجارة الداخلية: توافر كوبونات شراء السلع بمنافذ القابضة للصناعات الغذائية

وزير التموين والتجارة الداخلية
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه للعام الثالث على التوالي يتم طرح كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على غير القادرين بمناسبة شهر رمضان المبارك
وأشار إلى أن فكرة تلك الكوبونات جاءت للتسهيل على القادرين لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث في شنط رمضان التي كانت توزع قبل طرح فكرة هذه الكوبونات بشركات الوزارة (الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها – شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة اللحوم – شركة تسويق الاسماك)
وأضاف ان العامين السابقين قد شهدا نجاحا كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية.
وقال أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن فئات الكوبونات ( 20 – 50 – 100 ) جنيه، منوها إلى أنه لن يتم استبدال اي كوبون بنقود، وأن البون يتم استخدامه مرة واحدة، كما أن البيع متاح لأي مواطن وبأي كمية.
وأضاف أن تلك الكوبونات متوفرة بالمراكز الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
(المصرية لتجارة الجملة – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)
(العامة لتجارة الجملة – 16ب ش 26 يوليو القاهرة)
(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)
(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الاوبرا القاهرة)
(الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الاسكندرية)
(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)
(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال الماظة)
وأشار حسنين إلى أن النجاح الكبير الذي حققه طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.
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