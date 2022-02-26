وزير التموين ‏والتجارة الداخلية: توافر كوبونات شراء السلع بمنافذ القابضة للصناعات الغذائية



وزير التموين ‏والتجارة الداخلية وزير التموين ‏والتجارة الداخلية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه للعام الثالث على التوالي يتم طرح ‏كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على غير القادرين ‏بمناسبة شهر رمضان المبارك



وأشار إلى أن فكرة ‏تلك الكوبونات جاءت للتسهيل على القادرين لتلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث في شنط ‏رمضان التي كانت توزع قبل طرح فكرة هذه الكوبونات ‏بشركات الوزارة (الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الاهرام للمجمعات ‏الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – الشركة المصرية ‏لتجارة اللحوم – شركة تسويق الاسماك)‏



وأضاف ان العامين السابقين قد شهدا نجاحا ‏كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها ‏الاستهلاكية.

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وقال أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن فئات الكوبونات ( 20 – 50 – 100 ) جنيه، منوها إلى أنه لن يتم استبدال اي كوبون بنقود، وأن ‏البون يتم استخدامه مرة واحدة، كما أن البيع متاح لأي مواطن ‏وبأي كمية.‏وأضاف أن تلك الكوبونات متوفرة بالمراكز ‏الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏(المصرية لتجارة الجملة – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏(العامة لتجارة الجملة – 16ب ش 26 يوليو القاهرة)‏‏(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)‏‏(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الاوبرا ‏القاهرة)‏‏(الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الاسكندرية)‏‏(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏‏(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال ‏الماظة)‏وأشار حسنين إلى أن النجاح الكبير الذي حققه ‏طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير ‏القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.‏