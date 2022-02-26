انخفاض أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن
انخفض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16/3/2022 ببداية التعاملات في السوق المحلية، حيث بلغت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 36 و38 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن البيضاء اليوم
بغلت أسعار الدواجن البيضاء إلى 36 و38 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار البلدى اليوم
وتراوحت أسعار الدواجن البلدى اليوم بين 43 و45 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.
أسعار الأوراك اليوم
وبلغ سعر كيلو الأوراك 40 جنيهًا.
أسعار البانية اليوم
وتراوح سعر كيلو البانيه إلى 80 جنيهًا.
أسعار البط اليوم
وسجل سعر البط اليوم حول 55 و60 جنيها.
أسعار الكتكوت الأبيض
وتراوح سعر االكتكوت اليوم ما بين 8 و10 جنيه.
أسعار الدواجن الرومي اليوم
وبلغت أسعار الدواجن الرومى اليوم بين 50 و65 جنيهًا للمستهلك.
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