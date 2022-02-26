انخفاض أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

انخفض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16/3/2022 ببداية التعاملات في السوق المحلية، حيث بلغت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 36 و38 جنيهًا للكيلو.



أسعار الدواجن البيضاء اليوم



بغلت أسعار الدواجن البيضاء إلى 36 و38 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

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