طريقه صنع سيروم طبيعي في المنزل لاستعادة نضارة بشرتك؟



نضارة بشرتك نضارة بشرتك

السيروم من الخطوات الأساسية في روتين البشرة، خصوصا الروتين الليلي، صنع سيروم بسيط في المنزل يعمل على تعويض البشرة نقص الفيتامينات وتصليح الخلايا التالفة واستعادة نضارة البشرة وترطيبها، كما يعمل أيضاً على تفتيحها وتحفيز إنتاج الكولاجين بها، كما أوضحت خبيرة العناية بالبشرة الدكتورة رجاء مجدي المدرس المساعد بكلية الصيدلة في حديثها لـ "اليوم السابع" بعض المكونات الطبيعية البسيطة التي تستخدم كسيروم لترطيب البشرة كما يلي:



مكونات السيروم الطبيعي:

ملعقة زيت لوز حلو



ملعقة زيت ارجان

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ملعقة زيت ليمونملعقة زيت ثمرة الورد rose hips oilملعقه بزور السمسمملعقتين جل صبار5 نقط زيت لافندرطريقة عمل سيروم طبيعي:تخلط المكونات جيدا ويحفظوا داخل وعاء في التلاجة.يستخدم ليلاً على بشرة نظيفة يومياً عن طريق تدليك البشرة به لتحفيز إنتاج الكولاجين.فوائد السيروم الطبيعي:وتابعت خبيرة العناية بالبشرة أن زيت اللافاندر والليمون يعملان علي تفتيح البشره وإزالة اثار الحبوب كما يعمل زيت اللوز الحلو مع جل الصبار وزيت الورد علي ترطيب البشرة وتحفيز انتاج الكولاجين وإزالة الخلايا التالفة والجلد الميت، ويعمل السيروم أيضاً على ترطيب البشرة ترطيب عميق وامدادها بالفيتامينات كفيتامين هـ و ج.ولا يسبب السيروم أي ضرر للبشرة لأنه مكون من زيوت معامل المسامية بها منخفض فلا تسبب غلق للمسام، أو تكون بثور بالعكس فزيت اللافاندر بجانب رائحته المهدئة للأعصاب والتي تساعد علي الاسترخاء إلي أنه أيضاً له خواص مضادة للبكتيريا فيقضي على الحبوب تماماً وأيضاً يزيل أثرها تماماً.