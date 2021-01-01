على غرار ماكينة المشروبات.أمريكيان يبتكران ألة لبيع المكياج للسمراوات بالجامعة



ألة لبيع المكياج ألة لبيع المكياج

قام اثنان من الطلاب وهما ويلسون وريكو أوزونا-هاريسون، بجامعة ميشيجان بأمريكا، بتركيب آلة لبيع أدوات التجميل في الحرم الجامعي على غرار ماكينة المشروبات الغازية، وذلك بسبب معاناتهم في العثور على منتجات العناية بالشعر بالقرب من الحرم الجامعي، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".



طالبان يبتكران ألة لبيع أدوات التجميل



ابتكر الثنائى، البالغان من العمر 22 عامًا، آلة بيع " YOUniversity Beauty "، وهي آلة لبيع مستلزمات التجميل والتي وضعوها في الطابق السفلي من مبنى اتحاد الجامعة، وهو مركز طلابي مشترك، و تبيع الآلة زيوت الشعر، وقطع القماش، وأغطية الرأس، وربطات الشعر، والفرش، وغيرها من المستلزمات المختلفة بأسعار مماثلة لمتاجر التجميل.



ويبلغ سعر قطع القماش 5 دولارات، بينما يبلغ سعر زيت الخروع 10 دولارات، كما عرض الطالبان منتجاتهما في فيديو نشراه على تطبيق " التيك توك"، في شهر يناير الماضى.

قد يعجبك أيضا...

قال ويلسون، الذى تخرج في مايو 2021،:" إن الافتقار إلى الخيارات المحلية لمنتجات مناسبة لأصحاب البشرة السمراء أجبره على زيارة مدن قريبة ليشترى من محلاتها مايريد، كما يشكل الطلاب أصحاب البشرة السمراء حولى 4.26? فقط من 48،090 طالبًا مسجلين في جامعة ميشيجان".تابع ويلسون: "لحسن الحظ، كنت من بين عدد قليل من الطلاب الذين لديهم وسائل نقل..حيث يتعين علينا الذهاب إلى متاجر للحصول على المنتجات التي تطرح منتجات خاصة لأصحاب البشرة السمراء لأن المحلات المجاورة تعرض فقط منتجات مناسبة لأصحاب البشرة البيضاء."وأنشأ الزوجان آلة بيع" YOUniversity Beauty " لتوفير منتجات التجميل والعناية الذاتية للأقليات من أصحاب البشرة السمراء الذين يعيشون في آن آربر.