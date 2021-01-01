على غرار ماكينة المشروبات.أمريكيان يبتكران ألة لبيع المكياج للسمراوات بالجامعة

قام اثنان من الطلاب وهما ويلسون وريكو أوزونا-هاريسون، بجامعة ميشيجان بأمريكا، بتركيب آلة لبيع أدوات التجميل في الحرم الجامعي على غرار ماكينة المشروبات الغازية، وذلك بسبب معاناتهم في العثور على منتجات العناية بالشعر بالقرب من الحرم الجامعي، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".
طالبان يبتكران ألة لبيع أدوات التجميل
ابتكر الثنائى، البالغان من العمر 22 عامًا، آلة بيع " YOUniversity Beauty "، وهي آلة لبيع مستلزمات التجميل والتي وضعوها في الطابق السفلي من مبنى اتحاد الجامعة، وهو مركز طلابي مشترك، و تبيع الآلة زيوت الشعر، وقطع القماش، وأغطية الرأس، وربطات الشعر، والفرش، وغيرها من المستلزمات المختلفة بأسعار مماثلة لمتاجر التجميل.
ويبلغ سعر قطع القماش 5 دولارات، بينما يبلغ سعر زيت الخروع 10 دولارات، كما عرض الطالبان منتجاتهما في فيديو نشراه على تطبيق " التيك توك"، في شهر يناير الماضى.
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