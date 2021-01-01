أفضل وجبات الدايت . لإنقاص وزنك..



وجبات الدايت وجبات الدايت

إنقاص الوزن لا يعنى الالتزام بقائمة طعام صارمة ، على العكس هناك طريقة يمكن من خلالها فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة دون الاستغناء عن أي من الوجبات، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية والبروتين والألياف يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن عن طريق زيادة الشعور بالشبع، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



الفشار



الفشار هو وجبة خفيفة رائعة لفقدان الوزن، وجدت إحدى دراسات مجلة التغذية أنه عندما تناول المشاركون الفشار كوجبة خفيفة ، أفادوا بأنهم شعروا بجوع أقل، وشبع أكثر، وأكلوا سعرات حرارية أقل في وقت لاحق من اليوم مقارنة بتناول رقائق البطاطس.

قد يعجبك أيضا...

جزر و خيارالخضار مثل الجزر والفلفل الأحمر والكرفس غنية بالماء وقليلة السعرات الحرارية، وتحتوى جميعها على ألياف تعزز الشعور بالشبع ، مما يجعلها تهديدات ثلاثية لفقدان الوزن.زبادي خالي الدسمالزبادي المقسم مسبقًا والمعبأ وغير الدسم هو أحد أكثر الوجبات الخفيفة الملائمة لفقدان الوزن، خلصت دراسة إلى أن استهلاك الزبادي يرتبط بانخفاض الدهون في الجسم ، وزيادة الوزن بشكل أقل ، ومحيط الخصر الأصغر.الأفوكادوقد تكون دهنية ، لكن الأفوكادو غنية بالدهون غير المشبعة المعززة للصحة وقد ارتبطت بفقدان الوزن، عندما تناولت النساء في إحدى دراسات مجلة التغذية أفوكادو خلال وجبة واحدة في اليوم لمدة 12 أسبوعًا ، فقد تعرضن لانخفاض في الدهون الحشوية في البطن وهي الدهون التي يصعب استهدافها والمرتبطة بزيادة مخاطر المشكلات الصحية.التفاحقد يؤدي تناول تفاحة يوميًا إلى إبعاد الطبيب وزيادة الوزن، هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية، نسبة عالية من الماء (مما يجعلها ممتلئة تمامًا) ؛ وهي مصدر رئيسي للمغذيات الدقيقة والألياف الغذائية المشبعة ومضادات الأكسدة البوليفينول التي قد يكون لها تأثيرات مضادة للسمنة، تشير الدراسات إلى أنه من خلال تناول تفاحة يوميًا لمدة 4 إلى 12 أسبوعًا ، تزداد احتمالية فقدان الوزن مقارنة بتجنب الفاكهة.