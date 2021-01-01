آخر أفكار بيل جيتس .وشم على الجسم بدلاً من الهاتف..



بيل جيتس بيل جيتس

يسعى رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، لإيجاد بديل للهاتف المحمول.



وكشف بيل جيتس، عن التقنية، التي يهدف في تطويرها، وهي تقنية شركة Chaotic Moon، والتي نجحت في تصميم وشم إلكتروني يجمع البيانات الطبية والرياضية ومراقبتها.



وتهدف تلك التقنية منع الأمراض في المستقبل، بالإضافة للتحكم في ايقاع القلب للرياضيين المحترفين.

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وأكد بيل جيتس، أنه يمكن تطوير هذه التقنية في المستقبل لتحل محل الهاتف المحمول.وأضاف أن سيكون عبارة عن وشم يتم وضعه على الجلد بمعالجات دقيقة تساعد دمجه في الجسم، ويمكن من خلاله أداء جميع وظايف الهاتف الخلوي من المكالمات الى مشاركة المعلومات.وأشار جيتس، إلى أنه يهدف إلى تحسين الصحة وحياة الناس، من خلال مراقبة الحالة الطبية للشخص الذي يستخدمها، واكتشاف الامراض قبل ان تصبح خطيرة علي المدي البعيد.ويعد بيل جيتس، أحد أشهر رجال الأعمال في العالم، ومؤسس شركة مايكروسوف، التي تعمل في مجال تقنيات الحاسوب.