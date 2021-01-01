مبادرات لتمكين المرأة باستخدام تكنولوجيا المعلومات من وزاره الاتصالات

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لدعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهيئة البيئة المناسبة لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة ومنها مبادرة «قدوة- تك»، و«هي رائدة».



وأشار وزير الاتصالات، إلى مشاركة المرأة بقوة فى مبادرة «مُستقبلنا رقمي» التي تهدف إلى زيادة عدد المهنيين المستقلين للعمل في خدمة السوق المصري وتصدير خدمات رقمية للخارج.



وقال طلعت خلال فعاليات قمة «المرأةفي التكنولوجيا» التي نظمتها شركة مايكروسوفت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة؛ بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، والسيدة نيكول شامبين نائب السفيرالأمريكي بالقاهرة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وقطاع الأعمال.

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وتوجه وزير الاتصالات في بداية كلمته بالتحية والتقدير لجميع السيدات الحاضرات؛ معرباً عن سعادته بتواجده في هذه الفاعلية التي تضم العديد من القيادات النسائية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذي يبعث على الفخر بقدرات المرأة المصرية.أوضح أن نسبة السيدات العاملات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بلغت أكثر من 35 % وتصل إلى 40 %، فيما تشكلن القيادات النسائية فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأغلبية بما يعكس قدرة المرأة المصرية على المنافسة والتفوق بعلمها وإبداعها وهو الأمر الذي يحرص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمراريته.أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تناسب المرأة المصرية لاسيما في العصر الحالي لكونها صناعة مؤسسة على الفكر الخلاق وهى ملكات تتميز بها المرأة المصرية دوما فى كافة مناحى حياتها، كما توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرأة المرونة للعمل عن بُعد وبالتالى اختيار الزمان والمكان المناسب للعمل على النحو الذى يتيح لها الوفاء بالتزاماتها تجاه مسئوليتها الاجتماعية والأسرية؛ مشيرا إلى أن قدماء المصريين اتخذوا من سيدة "سشات" رمزا لحفظ البيانات؛ ولقد اتخذتها الوزارة شعارًا لها تكريسًا لدور المرأة وتقديرًا لأهمية البيانات والمعلومات.وأشار طلعت إلى أنه في إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياةكريمة»؛ فإنه يتم تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمي للمواطنين بهذه القرى من خلال محو الأمية الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية للمواطنين من أفراد الأسر المستهدفة؛ حيث يعد أحد أهم أهداف هذه البرامج هو تمكين المرأة فى الريف المصرى من تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتنمية مهاراتها واكتساب المعرفة والحصول على فرص عمل متميزة.وفي ختام كلمته، وجه الوزير التهنئة للحاضرات بمناسبة عيد المرأة المصرية الذى يمثل أهمية خاصة لكونه يصادف ذكرى خروج المرأة المصرية لأول مرة للمطالبة بحق الأمة فى الاستقلال؛ وهو مايشير الى أن المرأة هى عماد الأسرة المصرية ورمز للتضحية.