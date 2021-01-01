تحذير من طقس الأربعاء.استمرار الأجواء الباردة..

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على البلاد، موجهة تحذيرا للمواطنين بشأن الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع.
وقالت الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: يرجى عدم الانخداع في درجات الحرارة لأنه ما زلنا في الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع حيث تشهد تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى 9 درجات.
من جانبه، أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة لتسجل 17 درجة مئوية نهاراً، على أن تنخفض خلال ساعات الليل إلى 10 درجات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!