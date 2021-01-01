تحذير من طقس الأربعاء.استمرار الأجواء الباردة..

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صورة الخبر: الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على البلاد، موجهة تحذيرا للمواطنين بشأن الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع.

وقالت الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: يرجى عدم الانخداع في درجات الحرارة لأنه ما زلنا في الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع حيث تشهد تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى 9 درجات.

من جانبه، أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة لتسجل 17 درجة مئوية نهاراً، على أن تنخفض خلال ساعات الليل إلى 10 درجات.

وأضافت إن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، بحوالي 6 درجات، لتصبح الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأكدت منار غانم، أنه سوف يكون هناك نشاطًا في حركة الرياح تؤثر على البلاد بموجة صقيع شديدة، تمر على البحر المتوسط لتؤثر على كل أنحاء الجمهورية، وتتراوح سرعتها بين 30 و50 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت إلى أن طقس سيكون باردا خلال فترات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

المصدر: المدار

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