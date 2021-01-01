وزارة التعليم تعلن وصول جميع كتب اللغات للترم الثانى للمدارس

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل اكتمال وصول كتب اللغات للفصل الدراسى الثانى إلى الطلاب موضحة أنها ستصل كاملة خلال الساعات القادمة إلى المدارس، مضيفة أن هناك مدارس لغات ما بين خاصة وتجريبية لم تتعاقد مع دور النشر لاستلام الكتب حيث وصل عددها قرابة 600 مدرسة ولم تحصل هذه المدارس على كتب لطلابها.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.
ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.
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