إصابة بيرسي تاو بتمزق فى الأمامية وغيابه عن الأهلي 6 أسابيع

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في نهاية شهر يناير الماضي وأبعدته عن الأهلي قرابة شهرين.
ووأكد المصدر أن الفحوصات التي خضع لها بيرسي تاو أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج من 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، مع العلم أن تاو تعافى مؤخرا من الإصابة في العضلة الأمامية، وهي نفس الإصابة التي حرمته من المشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات.
وبات بيرسي تاو مهددا بالغياب عن معسكر منتخب جنوب إفريقيا، رغم تلقيه استدعاء من قبل منتخب البافانا بافانا للتواجد في معسكر شهر مارس الجاري.
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