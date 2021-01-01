نصائح سحرية تجعلك تكسبين قلب زوجك

من الأمور الهامة جدًا التي تدعم وتقوي استمرار العلاقة الزوجية بشكل صحي من الجانب النفسي هي فهم شخصية كل طرف ومعرفة كيف يمكن الوصول لكسب قلبه واشعاره بالراحة والطمأنينة وهذه هي الحياة التي يبحث عنها الكثير من المتزوجين لذلك يتناول اليوم السابع مع دكتور عبد العزيز آدم اخصائي علم النفس السلوكي العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لكسب قلب الرجل والوصول إلى السعادة المنشودة والحياة المستقرة.
الود وحسن المعاملة:
التعامل مع أهل الزوج بود وكسب محبتهم بالطريقة التي تحفظ للزوجة كرامتها وهذا ينتج عنه توطيد روح المحبة مع الزوج من خلال احترام أسرته ووالديه تحديدًا لأنهم أقرب الناس إليه قبل الزوجة وهذا يتطلب تلافي بعض المشاحنات البسيطة التي قد تحدث مع أهل زوجها وتدارك أي خلافات محتملة مع عدم الوقف كثيرًا عندها.
الاهتمام بالنظافة:
اهتمام المرأة بأدق شئون المنزل كالنظافة والترتيب والتنظيم مهما كانت امكانات الزوج من شأنه أن يبث روح الهدوء والراحة لديهما أوقات النوم والراحة لدي الزوج هي من الأوقات الهامة التي يجب ترقبها وعدم إزعاجه خلالهم مع تهيئة مناخ هادئ له للاستمتاع بها.
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