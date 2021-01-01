نصائح سحرية تجعلك تكسبين قلب زوجك



تكسبين قلب زوجك تكسبين قلب زوجك



من الأمور الهامة جدًا التي تدعم وتقوي استمرار العلاقة الزوجية بشكل صحي من الجانب النفسي هي فهم شخصية كل طرف ومعرفة كيف يمكن الوصول لكسب قلبه واشعاره بالراحة والطمأنينة وهذه هي الحياة التي يبحث عنها الكثير من المتزوجين لذلك يتناول اليوم السابع مع دكتور عبد العزيز آدم اخصائي علم النفس السلوكي العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لكسب قلب الرجل والوصول إلى السعادة المنشودة والحياة المستقرة.



الود وحسن المعاملة:

التعامل مع أهل الزوج بود وكسب محبتهم بالطريقة التي تحفظ للزوجة كرامتها وهذا ينتج عنه توطيد روح المحبة مع الزوج من خلال احترام أسرته ووالديه تحديدًا لأنهم أقرب الناس إليه قبل الزوجة وهذا يتطلب تلافي بعض المشاحنات البسيطة التي قد تحدث مع أهل زوجها وتدارك أي خلافات محتملة مع عدم الوقف كثيرًا عندها.



الاهتمام بالنظافة:

اهتمام المرأة بأدق شئون المنزل كالنظافة والترتيب والتنظيم مهما كانت امكانات الزوج من شأنه أن يبث روح الهدوء والراحة لديهما أوقات النوم والراحة لدي الزوج هي من الأوقات الهامة التي يجب ترقبها وعدم إزعاجه خلالهم مع تهيئة مناخ هادئ له للاستمتاع بها.

قد يعجبك أيضا...

التواصل:عبارات التعبير عن المحبة والود يجب أن تكون مستمرة بين الزوجين وبعض الكلمات البسيطة التي تقولها الزوجة للزوج في لحظات همومه يكون لها وقع السحر في صفاء نفسه وتعلقه بزوجته وتزيد محبته لها.الاحتواء:الزوج أحيانًا يبحث في زوجته عن الأم التي افترق عنها أو افتقدها ومن وقت لآخر قد يدعو زوجته بـ "ماما" وهنا يتوقع منها أن تغمره بحنانها من جانب الأمومة الفطري لديها ومن المعروف ان بأن بداخل كل رجل طفل صغير مهما كان سنه فهو يحتاج من وقت لآخر ارضاء هذا الطفل بداخله والذي يحتاج للحنان من وقت لآخر.الابتسامة:البهجة والابتسامة وعدم العبوس بشكل دائم يضفي على بيت الزوجية فرحة وطمأنينة مستمرة مهما كانت شدة المحن والتحديات التي يتعرضون لها.المشاركة في اتخاذ القرار:المشاركة في اتخاذ القرار عندما تتخذ الزوجة أي قرار مصيري دون الرجوع للزوج فإن هذا التصرف يجرح كرامته لذا يجب عليها مراجعته في أي أمر يخص حياتيها والوصول لاتفاق معين يرضى كل منهما قبل تنفيذه.عدم الإثقال على الزوج بطلبات غير ضرورية:إذا كانت ظروفه المادية متعسرة أو لا تسمح باستيفاء تلك المتطلبات لأن هذا يشعره بالعجز وينعكس بالسلب على نفسيته ومن ثم على تعامله مع زوجته ويهدد استمرار العلاقة بشكل صحي.