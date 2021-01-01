معايير مهمة لاختيار غرفة السفرة المناسبة



غرفة السفرة المناسبة غرفة السفرة المناسبة



عندما تختارين طاولة طعام لابد وأن تهتمي ببعض المعايير حتى تجدي ما يناسبك، قد يكون العثور على طاولة تناسب مساحتك وميزانيتك وأسلوبك أمرًا صعبًا، فمن أجل اختيار أفضل طاولة لغرفتك، عليك بالتفكير كثيراً وأخذ ما يناسب احتياجاتك، لذا يستعرض اليوم السابع عدد من المعايير الرئيسية التي يجب مراعاتها وفقاً لموقع "archiexpo" كما يلي:



أولاً من حيث الشكل

المستطيلة

الأشكال الأكثر شيوعًا لطاولة الطعام هي مستطيلة، مستديرة، بيضاوية ومربعة، فالمستطيلة الأكثر شيوعًا للطاولة وتأتي في مجموعة من الأبعاد المختلفة، فهي أضيق من نظيراتها المستديرة أو المربعة، مما يوفر مساحة ويسمح للأشخاص بالتقاطع مع بعضهم البعض ليكونوا أقرب بكثير.



المستديرة

اما المستديرة فهي رائعة لتسهيل الحركة في الغرفة والتأكد من أن جميع الضيوف يمكنهم رؤية بعضهم البعض وتباعدهم بشكل متساوٍ، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمحادثات الجماعية أو الولائم.

قد يعجبك أيضا...

المربعةمثل الطاولات المستديرة تسمح للضيوف بالجلوس على مسافة متساوية، لكن الطاولات الأكبر التي تتسع لأكثر من ثمانية ضيوف يمكن أن تستهلك مساحة كبيرة وتبعُد الأشخاص عن بعضهم البعض، لذا فهي أقل شيوعًا.البيضاويةتعد طاولات الطعام البيضاوية خيارًا رائعًا، فشكلها الممدود يجعلها تتكيف مع الغرف المستطيلة، كما أن افتقارها للزوايا يجعل من السهل تحريكها ويسمح للضيوف بأن يكونوا على مسافة متساوية.ثانيًا: حجم الطاولةهناك بعض الخطوات التي من شأنها تبسيط المهمة:قومي بقياس أبعاد مساحتك لمعرفة مقدار المساحة المتوفرة لديك.ضعي في اعتبارك عدد رواد العشاء والضيوف الذين تتوقعي أن يجلسوا على الطاولة.سوف يؤثر شكل وحجم الكراسي على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الجلوس على الطاولةضعي في اعتبارك ما إذا كان الحل الثابت أو المرن هو الأفضل.ثالثًا: الخامةتستخدم العديد من تصميمات الطاولات الحديثة خامة مختلفة للهيكل (القاعدة أو الأرجل) وسطح الطاولة، فالخامات الأكثر شيوعًا للطاولة هي الخشب الصلب، والمعدن والزجاج، وخذي في الاعتبار موضة ديكور العام، وعند اختيارك أي نوع تأكدي من مراعاة جودة التشطيب ومفاصل الطاولة حتى تكون معمرة في الاستخدام.