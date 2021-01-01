مفاجأة القوات الروسية لا تحاول التقدم باتجاه كييف



القوات الروسية القوات الروسية



أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية لا تحاول التقدم باتجاه كييف، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك تقدم في المحادثات أو مواصلة روسيا للتصعيد.



وقال ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، حول المحادثات مع روسيا: "نحن في مفترق طرق إما أن يكون هناك اتفاق أو أن موسكو ستواصل الهجوم".



وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية لا تحاول حالياً الاستيلاء على كييف.

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وقد أشار مستشار الرئاسة الأوكرانية إلى أن موسكو وكييف قد تتوصلان إلى اتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين.وفي سياق أخر، كشف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عن مساعي الحكومة لإدخال مساعدات إنسانية لمدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية.وقال ريزنيكوف: "نسعى لفتح 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين اليوم من لفيف وغيرها من المدن المحاصرة".وقد أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية إلى ارتفاع حصيلة القصف الروسي على برج للتلفزيون بشمال أوكرانيا إلى 19 قتيلا.وتتواصل الجهود الدبلوماسية لإيجاد مخرج للحرب الروسية في أوكرانيا، واستأنف المفاوضون الأوكرانيون والروس المحادثات، أمس الاثنين، بعد أن هاجمت موسكو قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود البولندية واحتدم القتال في جميع أنحاء البلاد.وارتفعت الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي بعد أن أعطت روسيا وأوكرانيا تقييمات إيجابية بعد مفاوضات نهاية الأسبوع، ومن المحتمل أن تتوصل الوفود قريبًا إلى مسودة اتفاقيات.قال المفوض الأوكراني، ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إن المحادثات بين موسكو وكييف بدأت اليوم الاثنين، والتواصل بين الجانبين صعب لكنه مستمر.ونشر بودولاك، صورة على حسابه بموقع "تويتر" تظهر بدء المحادثات التي تجري عبر الفيديو كونفرنس، قائلا: "يعبر الطرفان بفاعلية عن مواقفهما المحددة.وأضاف: "الاتصال مستمر ولكنه صعب. سبب الخلاف أنظمة سياسية مختلفة للغاية".