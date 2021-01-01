وصفة جديدة لفتة «ورق عنب» بالزبادي



فتة «ورق عنب» بالزبادي فتة «ورق عنب» بالزبادي



يعتبر ورق العنب من الأطباق العربيّة الشعبيّة البسيطة التي تشتهر في جميع الدول العربية؛ حيث إنّه يتم تحضيره بالعديد من الطرق حسب العادات المتبعة لهذا الطبق في كلّ بلد، و يعتبر ورق العنب من الوجبات المحبّبة من قبل جميع الأفراد والعائلات دون استثناء؛ حيث إنّه يتميّز بطعمٍ شهيّ للغاية، وهنا سوف نقدّم طريقة تحضير ورق العنب.



لذلك نقدم لكم طريقة التحضير لفتة «ورق عنب» بالزبادي:



المقادير :

- كيلو ونصف ورق عنب مستوي

- نصف كيلو زبادي

- نصف كوب دبس رمان

- 2 كوب حبوب رمان

- حزمة نعناع

- ثوم مفروم

- سمنة

- ملعقة كبيرة نعناع جاف

- ملعقة كبيرة كزبرة جافة

- ملح

- فلفل اسود

- نصف كوب لوز محمر

قد يعجبك أيضا...

طريقة التحضير:-لعمل الطشة:- يوضع ملعقة من السمنة في طاسة ويضاف لها الثوم المفروم والكزبرةوتقلب ويضاف قليل من زيت الزيتون.- لعمل الصوص:- في بولة نضع الزبادي و قليل من الثوم والنعناع الجاف وزيت زيتون وملح وفلفل اسود ويقلب.- لتجميع الفتة:- في طبق تقديم يضاف الخبز المحمر ويضاف عليه ورق العنب و يضاف الزبادي على الوجه و نضيف دبس الرمان على الطبق ثم تضاف التقلية على الوجه و يضاف الرمان على الفتة ويقدم بالهنا والشفا.فوائد ورق العنب المحشي:يرتبط تناول ورق العنب المحشي بالحصول على العديد من الفوائد، ويُمكن ذكر بعضها كما يلي:- تُحشى أوراق العنب بالعديد من الحشوات المختلفة، عادة ما تتكون من الأرز، واللحوم، والأعشاب، والتي يُمكن اختلاف محتواها من الدهون والسعرات الحرارية حسب الاختلاف فيما بينها.- تتميز أوراق العنب بأنها ذات قيمة منخفضة من السعرات الحرارية، إلى جانب المحتوى العالي من الألياف الغذائية.- تشتمل أوراق العنب في تركيبها على فيتامينيّ (أ) و(ك) بمقادير عالية.- تعتبر أوراق العنب بمثابة مصدر غني بمضادات الأكسدة، فعلى الرغم من تواجد مضادات الأكسدة في عصير العنب ولبّه، إلا أن الحصة الأكبر موجودة في الأوراق.يُفيد اختيار أوراق العنب الحمراء في تحسين الدورة الدموية، وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من صعوبة تدفق الدم عبر الأوردة، وهي الحالة التي يُشار إليها بالقصور الوريدي المُزمن.ترتبط عملية حشو وطهي أوراق العنب بالاستعانة ببعض التوابل والأعشاب، وتضيف هذه التوابل والأعشاب بعض الفوائد للطّبق، وذلك حسب ما يتم اختياره منها.- ورق العنب والقيمة الغذائية العالية:تتمتّع أوراق العنب بقيمة غذائية عالية ناتجة عن احتوائها على العديد من العناصر المغذية وانخفاض محتواها من المكونات الضارة؛ كالدهون، والكوليسترول، والصوديوم، والسكر، فمنها يُمكن الحصول على فيتامينات مختلفة، كفيتامينات (ك) و(أ) و(هـ) و(جـ) و(ب6)، ومكونات أخرى:الحديد، والنياسين، والريبوفلافين، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز، بالإضافة لحمض الفوليك.- خفض السّكر في الدّم تفدر فيمة الحمل الجلايسيمي لورق العنب بالقيمة (1)، وهي قيمة قليلة جداً، ويبلغ أعلى حد يجب تناوله من هذا الحمل بنحو (100) لدى البالغين الأصحاء من الأفراد؛ لذا يُنصح الأفراد المصابون بالسكري أو متلازمة التمثيل الغذائي بجعل أوراق العنب من الخيارات الغذائية الخاصة بهم.- مضادّات الأكسدة تشتمل أوراق العنب في تركيبها على الفلافونيدات التي تمتلك تأثيراً مشابهاً لتأثير مضادات الأكسدة، والتي يرتبط استهلاكها بالتقليل من فرص التعرّض لمشاكل مختلفة يُعد أبرزها ارتفاع مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، أو ما يُشار إليها بوصف الكوليسترول الضار (LDL)، بالإضافة لعملها على تحقيق استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي تعتبر بمثابة وسيلة حماية ضد الإصابة بأمراض القلب المختلفة.- الخصائص القابضة يُساعد استهلاك أوراق العنب على توفير علاج في حالات الإصابة بالإسهال أو التعرّض للنزيف، ويعود ذلك لما تشتمل عليه الاوراق في تركيبها من خصائص قابضة تمكّنها من ربط الأنسجة معاً.