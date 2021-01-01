نصائح لتشجيع الأطفال على الصيام



لتشجيع الأطفال على الصيام لتشجيع الأطفال على الصيام



رمضان هنا والأمهات لديهن أسئلة حول مساعدة أطفالهن الصغار على الشعور بالروح القدس، يتساءل الكثيرون عن كيفية تعليم الأطفال صيام رمضان 2022، والحسنات التي هي جوهر رمضان.



لذلك نقدم لكم عن تعليم أطفالنا كيفية الصيام خلال شهر رمضان بطريقة ودية ومحبوبة:



لا تبدأ مبكرًا أو متأخرًا جدًا

قد يعجبك أيضا...

- لا تنتظر حتى يضطر الطفل إلى الصيام وتوقع منه أن يصوم 16 ساعة بشكل مفاجئ دون تقديم المفهوم تدريجيًا.- وفقًا لبعض أطباء الأطفال، يمكننا أن نبدأ في سن السابعة أو الثامنة لتدريب أطفالنا على الصيام تدريجيًا طالما أن الطفل لا يعاني من أي ظروف صحية.- تقديم وجبات متوازنة للطفل من الفواكه والخضروات وتشجيعه على شرب الماء بشكل متكرر.- نصائح للصيام للأطفال (أول مرة)- في حين أن العديد من الآباء يطلبون من الطفل الصيام لأول مرة حتى الظهر أو العصر، إلا أنه من الأفضل في المرة الأولى السماح له بالصيام من العصر إلى المغرب، حتى يتمكنوا من تناول الإفطار مع بقية أفراد الأسرة والشعور بمشاعر رمضان، ثم مدّيه من الظهر إلى المغرب عندما يكون الطفل جاهزًا.- لا يمكننا استبعاد الطعام إلا في البداية ويمكن للطفل أن يشرب الماء، ثم يصوم تمامًا عندما يتكيف.- من المهم جدًا التحدث مع أطفالنا حول الفوائد الصحية للصيام.- إنه وقت جيد للترابط- ربط العبادة بالذكريات الجميلة لتشجيع الأطفال.- قبل الإفطار بعشر دقائق، بينما لا يستطيع أطفالنا الانتظار لتناول الطعام أو الشراب، يمكننا أن نعانقهم ونصلي معًا، ونشجعهم على ذكر الأشياء الجيدة لديهم ، ونشكر الله عليهم.- يمكننا أن نكون مثالاً يحتذى به من خلال شكر الله على أن يباركنا بأطفال رائعين.- يمكننا تضمينها في تزيين المنزل وصنع الفوانيس والديكورات DIY- كيف تعلم الأطفال الصيام؟ هل نكافئهم أم لا؟- يعتبر ربط الصيام بالمكافأة اليومية طريقة صعبة ولها تأثير إيجابي على المدى القصير فقط.- يربط الطفل علاقته الروحية بالله بالهبات الملموسة. قد يظهرون موقفًا سلبيًا ويرفضون الصوم أو أي نوع من العبادة طالما لا أجر في المقابل، قد يكبر الطفل أيضًا ليصبح شخصًا ماديًا.- لا تربط الصيام أبدًا بالعقاب:- لا تعاقب الطفل على الأكل أو الشرب أثناء الصيام أو استخدام تهديدات مثل "سوف يزعج الله" لأن هذا سيجعل الطفل يكره المفهوم بأكمله وسيأكل من خلف ظهر الوالدين.- ساعد الطفل على الشعور بالراحة لأنه لا يزال يتعلم. حاول أن تشتت انتباهه بأنشطة لطيفة أثناء فترة الصيام.