فاكهة تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم



مستويات السكر في الدم مستويات السكر في الدم



نحتاج إلى عناية خاصة لضبط مستوى السكر في الدم في الجسم، عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2، فإن ما تأكله يمكن أن يساعدك على التحكم في نسبة السكر، ودرء الجوع، والشعور بالشبع لفترة أطول.



أفضل 3 فواكه لتنظيم مستوى السكر في الدم



"مرض السكري" هو عندما تكون مستويات السكر في الدم أو الجلوكوز أعلى من المعتاد، تقول د. ماجي باورز، الرئيسة المنتخبة للرعاية الصحية والتعليم في جمعية السكري الأمريكية، إن الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الخبز والحبوب والأرز والمعكرونة والفواكه والحليب والحلويات يمكن أن تسبب هذا الارتفاع ، ارتفاع السكر بعد الوجبات.

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يجب أن تركز خطة الأكل الخاصة بك على كمية ونوع الكربوهيدرات التي تضعها في طبقك على مدار اليوم ، ولكن من المهم أيضًا تناول الأطعمة التي تستمتع بها، تريد أن تأكل ما يكفي حتى تشعر بالرضا وتتجنب الإفراط في الأكل والخيارات السيئة.لذلك نقدم لكم الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على التحكم في مستويات السكر1- التوت: يستهلك الكثير من التوت في وجبة الإفطار في الصباح، أيضا ، يمكنك استخدامه لتناولها قبل النوم ليلا. يمكن أن يكون التوت مفيدًا بشكل فعال في التحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم.2- التفاح: كما يقولون ، فإن تناول تفاحة يبعدك عن الطبيب، يمكن أن يساعد تناول تفاحة في الصباح على التحكم في مستويات السكر في الدم ، ولهذا يوصى بتناول تفاحة واحدة يوميًا.3- البرتقال : استهلاك ثمار الحمضيات يعيد تألق البشرة، بالإضافة إلى ذلك ، فإن العناصر الغذائية الموجودة فيه تساعد على حماية الجسم من الأمراض، يساعد تناول البرتقال في السيطرة على مستويات السكر في الدم.4- البطيخ: وهي فاكهة يسهل الحصول عليها وتعتبر مهمة جدًا للصحة، يستهلكه الكثير من الناس بانتظام لأنه يمكن أن يحمي الجسم أيضًا من خطر الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون استهلاك البطيخ مفيدًا جدًا للتحكم في مستويات السكر.