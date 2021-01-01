أفضل ألوان تناسب شعرك وملابسك



ألوان تناسب شعرك ألوان تناسب شعرك

تحصل معظم النساء ذوات العيون الخضراء على مجاملات لا حصر لها يوميًا بسبب لون عيونهن الرائع، إذا كانت لديك عيون خضراء، فأنت من بين القلائل المحظوظين الذين يمكنهم تجربة مجموعة واسعة من ألوان الشعر التي من المؤكد أن تكمل عينيك، الشيء الآخر الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته عندما يكون لديك عيون خضراء وتحاول تحديد اللون الذي تريده هو لون بشرتك.



طريقة مبتكرة لصبغ الشعر باللون العسلي في المنزل



لمساعدتك، قمنا بتجميع دليل كامل للأشياء التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند محاولة اختيار لون الشعر المناسب للعيون الخضراء.

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- كيفية اختيار لون الشعر المناسب لشعرك:1- ضع في اعتبارك لون عينيكتحديد ما إذا كان لون عينيك أخضر تمامًا أو إذا كان لونه عسلي أو أزرق / رمادي يجعل اختيار الظل الجيد أسهل كثيرًا، يمنحك مساحة لتحديد الألوان التي يمكنك اختيارها إما لإبراز اللون الأخضر في عينيك أو تشغيله لإبراز نغماته الباردة أو الدافئة.2- ضع في اعتبارك لون بشرتكلون بشرتك لا يعني لون بشرتك ، أو إلى أي مدى هي داكنة أو فاتحة، بدلاً من ذلك ، يشير إلى لون بشرتك الذي يمكن أن يكون دافئًا أو باردًا أو محايدًا، يمكنك التحقق من ذلك من خلال النظر إلى معصميك في الشمس، إذا بدت عروقك زرقاء أو أرجوانية ، فهذا يعني أنك بارد اللون ، وإذا كانت خضراء ، فأنت دافئة، إذا كنت لا تستطيع التفريق ، فمن المحتمل أن لون بشرتك محايد أو "زيتوني".- ضع في اعتبارك لون شعرك الحالي:إذا كان شعرك داكنًا للغاية ، فإن اختيار لون أفتح كثيرًا قد يتطلب الكثير من الجهد ويتلف شعرك في هذه العملية، بدلًا من ذلك اختاري الألوان القريبة من شعرك الطبيعي، سيكون من المثالي التمسك بالألوان ذات الثلاث درجات أغمق أو أفتح.- ضع في اعتبارك ملابسك :انظر إلى الملابس في خزانة ملابسك، حدد الألوان التي ستبدو جيدة بالنسبة لك، إذا كنت تبدو جيدًا في الألوان الدافئة مثل الأحمر والأصفر والذهبي والبرتقالي وما إلى ذلك ، فمن المحتمل أن تبدو ألوان الشعر الدافئة مثل الذهبي والأحمر والبرغندي والبني الغني جيدة عليك، إذا كنت تبدو جيدًا بألوان رائعة مثل الأزرق أو الأخضر أو ??البنفسجي ، فإن لون الشعر الرائع مثل البني الرماد والأشقر البلاتيني ومعظم الألوان الرملية هو الأفضل لك.ما هو أفضل لون للشعر للعيون الخضراء؟هناك عاملان رئيسيان يجب مراعاتهما عند محاولة العثور على أفضل لون شعر يكمل عينيك الخضراء - النغمات الكامنة في عينيك ولون بشرتك. إذا كانت عيناك تحتويان على نغمات عسلية تريد إبرازها ، فإن اختيار الألوان الدافئة هو السبيل للذهاب، لإبراز اللون الأخضر أو ??استكمال الدرجات التحتية للأزرق / الرمادي ، اختر ألوانًا رائعة.مع وضع ذلك في الاعتبار ، يمكنك استخدام القائمة التالية من ألوان الشعر لألوان البشرة كدليل للظل الذي سيبدو أفضل بالنسبة لك.أفضل لون للشعر للعيون الخضراء والبشرة الفاتحة :تتميز البشرة الفاتحة على الظلال الداكنة لأن معظم ألوان الشعر الفاتحة والداكنة تميل إلى أن تناسبها جيدًا، إذا احتفظت بما تحتفظ به عينيك ولون بشرتك ، فلا توجد طريقة يمكن أن تخطئ بها مع البشرة الفاتحة.أفكار لتلوين الشعر للعيون الخضراء والبشرة الفاتحة :إذا كنت تفكر في اللون الأحمر ، فانتقل إلى درجات حمراء أو بنية عميقة ومشرقة مع درجات تحتية حمراء، تبدو ظلال المارون رائعة أيضًا على البشرة الفاتحة ، خاصةً إذا كانت بشرتك دافئة.بالنسبة للشعر البني ، تبدو جميع الظلال تقريبًا جيدة على البشرة الفاتحة، من النغمات الدافئة مثل البني الذهبي وظلال الشوكولاتة الغنية إلى الشقراوات الرمادية ، كل هذا جاهز للاستخدام.إذا كنت تتلاعب بفكرة أن تصبح أشقرًا ، فيمكنك تجربة الشقراوات الباهتة والبيض وشقراوات العسل.من الأفضل تجنب اللون الأسود إذا كنت شاحبًا للغاية. ولكن إذا كان لديك بعض الألوان في وجنتيك ، يمكن أن يبدو الشعر الأسود رائعًا حقًا على البشرة الفاتحة.- ما هي ألوان الشعر التي يجب تجنبها؟الشعر الذهبي ليس الخيار الأفضل للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة. إنه يقوض اللون الأخضر في عينيك ، مما يجعل ملامحك غير متوازنة.يمكن للشعر النحاسي أن يجعل بشرتك شاحبة واحمرارها.يمكن لشعر أوبورن أن يبرز الشوائب الموجودة على وجهك والتي لا يملك معظمنا الوقت الكافي لتغطيتها بالمكياج.- أفضل لون للشعر للعيون الخضراء ولون البشرة الفاتحالعيون الخضراء ذات لون البشرة الفاتح تترك لك الكثير من خيارات ألوان الشعر الفاتحة ، ولكن هناك عدد قليل من الظلال الداكنة التي تبدو رائعة أيضًا، باستخدام الدرجة المناسبة ، يمكنك التخلص من أي لون شعر ، سواء كان أشقرًا أو أحمرًا أو بنيًا.- أفكار تلوين الشعر للعيون الخضراء والبشرة الباردةالشاحب والفراولة والرماد والأبيض والبلاتيني هي ظلال الأشقر التي تبدو رائعة على البشرة الباردة.درجات الأحمر ذات اللون الأرجواني والبورجوندي الأرجواني هي بعض الظلال الجيدة التي تبرز اللون الأخضر في عينيك.يبدو أيضًا البني الرماد والبني الكستنائي الناعم جيدًا على البشرة الباردة.تعتبر الألوان ذات الأساس الأزرق أو البنفسجي مثالية أيضًا.ما هي ألوان الشعر التي يجب تجنبها؟من الأفضل تجنب الشعر الأسود على البشرة الباردة لأنه يخلق تباينًا حادًا بين بشرتك ولون الشعر.يجب تجنب الذهب ، جنبًا إلى جنب مع الكراميل والعسل.أي شيء بقاعدة برتقالية يعتبر أمرًا محظورًا عندما يتعلق الأمر بدرجات لون البشرة الباردة.أفضل لون للشعر للعيون الخضراء ولون البشرة الدافئةأنت تعلم أنك دافئة عندما يكون لون بشرتك أصفر أكثر من الوردي، الألوان الدافئة مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر تكمل بشرتك ، مما يجعلها تبدو برونزية وجميلة.فيما يلي الإرشادات التي يجب عليك تجنبها إذا كانت بشرتك دافئة.أفكار لتلوين الشعر للعيون الخضراء والبشرة الدافئةتبدو الأشقر الغنية مثل الذهب والعسل والشمبانيا وبلاتين الزبدة مذهلة على لون البشرة هذا.التوفي وبراون الشوكولاتة الغني والكراميل البني الفاتح يمتزجان جيدًا مع الجلد الدافئ.اللون الأحمر الغني ، بورجوندي أساسه أحمر ، يبدو جيدًا على الجلد الدافئ.ما هي ألوان الشعر التي يجب تجنبها؟الأسود ليس لونًا جذابًا على الجلد الدافئ ومن الأفضل تجنبه.الأشقر الرماد والبني ليس مثاليًا للبشرة الدافئة لأنها تجعلك تبدو باهتًا.يجب أيضًا تجنب الألوان ذات الأساس الأزرق أو البنفسجي.أفضل لون للشعر للعيون الخضراء ولون البشرة الزيتونيةإذا كان لديك جلد زيتون ، فمن المحتمل أن يكون لون عينيك به بقع ذهبية فيه، هذا يجعل عينيك وبشرتك مثاليين لتجربة مزيج مختلف من الألوان. فيما يلي بعض الأفكار الملونة لبشرة الزيتون وقائمة الألوان التي يجب عليك الابتعاد عنها.لتاج أنوثة بني داكن.. طريقة عمل خليط «الحنة بالقهوة» للشعرأفكار لتلوين الشعر للعيون الخضراء وبشرة الزيتون:تبدو الشقراوات الذهبية الغنية مذهلة على لون بشرة الزيتون وتجعلها متوهجة.تعمل الألوان النحاسية بشكل جيد مع لون البشرة هذا لأنها تبرز النقط الذهبية في عينيك.يعتبر لون الشوكولاتة البني والبني الذهبي الغني اختيارًا جيدًا.يمكن للأشخاص الذين يعانون من بشرة الزيتون أن يتخلصوا من الكحوليات الغنية جيدًا.ما هي ألوان الشعر التي يجب تجنبها؟- الأشقر البلاتيني أو أي شيء رماد شيء يجب تجنبه ببشرة الزيتون.- نادرًا ما تعمل القواعد الزرقاء والبنفسجية والخضراء مع الأشخاص ذوي بشرة الزيتون والعيون الخضراء ومن الأفضل تجنبها.طالما أنك على دراية بدرجة لون بشرتك ، فلا يوجد الكثير مما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ عندما يتعلق الأمر باختيار لون الشعر. استخدم هذا كدليل لتتباهى بعيونك الخضراء الرائعة بلون الشعر المثالي لتكملها.