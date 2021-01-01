Samsung Xcover Pro 2 مع Snapdragon 778G في Geekbench

تقدم Samsung مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القوية في خط Xcover ، على الرغم من أنها لا تحافظ على جدول إطلاق صارم. تم رصد طراز جديد يُدعى “Samsung Galaxy Xcover Pro 2” على Geekbench مع مجموعة شرائح متوسطة المدى قوية إلى حد ما.
كونك محترفًا يجعل هذا خليفة لـ Xcover Pro الأصلي اعتبارًا من يناير 2020 بدلاً من مستوى الدخول Xcover 5 من العام الماضي. كان لدى Pro القديم Exynos 9611 ، ليس أقوى مجموعة شرائح في يومه ، ولكنه لا يزال سريعًا بشكل لائق.
سيتم تشغيل Galaxy Xcover Pro 2 بواسطة Snapdragon 778G ، ومجموعة شرائح 6 نانومتر (TSMC) مع أربعة أنوية تعتمد على Cortex-A78 (أحدها يعمل بسرعة 2.4 جيجا هرتز) وأربعة A55s و Adreno 642L. يمكن مقارنتها بمجموعة شرائح Snapdragon الرائدة الأقدم (مثل 860) ، ولكنها فعالة للغاية وتوفر اتصال 5G.
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