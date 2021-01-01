Samsung Xcover Pro 2 مع Snapdragon 778G في Geekbench



Samsung Xcover Pro 2 Samsung Xcover Pro 2

تقدم Samsung مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القوية في خط Xcover ، على الرغم من أنها لا تحافظ على جدول إطلاق صارم. تم رصد طراز جديد يُدعى “Samsung Galaxy Xcover Pro 2” على Geekbench مع مجموعة شرائح متوسطة المدى قوية إلى حد ما.



كونك محترفًا يجعل هذا خليفة لـ Xcover Pro الأصلي اعتبارًا من يناير 2020 بدلاً من مستوى الدخول Xcover 5 من العام الماضي. كان لدى Pro القديم Exynos 9611 ، ليس أقوى مجموعة شرائح في يومه ، ولكنه لا يزال سريعًا بشكل لائق.



سيتم تشغيل Galaxy Xcover Pro 2 بواسطة Snapdragon 778G ، ومجموعة شرائح 6 نانومتر (TSMC) مع أربعة أنوية تعتمد على Cortex-A78 (أحدها يعمل بسرعة 2.4 جيجا هرتز) وأربعة A55s و Adreno 642L. يمكن مقارنتها بمجموعة شرائح Snapdragon الرائدة الأقدم (مثل 860) ، ولكنها فعالة للغاية وتوفر اتصال 5G.

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أبلغ Geekbench عن 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على الوحدة المعينة التي أجرت الاختبار ، وهي ترقية 2 غيغابايت على Pro الأصلي. أيضًا ، يعمل الطراز الجديد بنظام Android 12. لم يكن لدى الإصدار الأصلي أفضل دعم برمجي – فقد تم إطلاقه مع Android 11 و One UI 2.0 في عام 2020 وحصل على Android 11 و One UI 3.0 في عام 2021. وكان التحديث الأخير هو الأمان لشهر ديسمبر التصحيح ، لا يوجد Android 12 في الأفق.ليس من الواضح متى ستجعل Samsung Galaxy Xcover Pro 2 رسميًا – يتم إطلاقها عادةً دون ضجة كبيرة لأنها تستهدف في الغالب الشركات (على سبيل المثال ، اشترت Walmart في الولايات المتحدة 740.000 Xcover Pros لموظفيها لاستخدامها في المتاجر).