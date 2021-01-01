حصلت كل من Canon و Sony على المركز الأول في الكاميرات الأمريكية غير المزودة بمرآة

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أعلنت شركة Sony مؤخرًا للعالم أنها احتلت مكانة العلامة التجارية الأولى للكاميرا ذات الإطار الكامل بدون مرآة وعدسات في الولايات المتحدة في عام 2021 ، حيث كان طراز Sony A7 III هو أفضل كاميرا ذات عدسة قابلة للتبديل كاملة الإطار مبيعًا للعام الرابع على التوالي.



ومن المثير للاهتمام ، أن Canon قد أعلنت للتو عن نفس الشيء بشكل أساسي ، مدعية أنها الشركة الرائدة في أمريكا في صناعة الكاميرات الرقمية من خلال نتائجها التي تستند إلى نفس إحصائيات البحث مثل Sony – المقدمة من تقرير صادر عن NPD (National Purchase Diary Panel Inc).



إذن من يقول الحقيقة هنا؟ كشف إعلان سوني أنها زعمت أنها العلامة التجارية الأولى للكاميرا والعدسات بدون مرآة لعام 2021 في أمريكا الشمالية ، بناءً على أبحاث سوني الداخلية بالإضافة إلى تقرير من مجموعة NPD. يقال أيضًا أن العام الماضي يصادف السنة الثامنة على التوالي التي احتلت فيها شركة Sony المركز الأول في مبيعات الكاميرات ذات الإطار الكامل التي لا مثيل لها.

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كانون ، ومع ذلك ، استغرق ببساطة إلى تويتر لمشاركة أنها رائدة أمريكا في صناعة الكاميرات الرقمية في أربعة مجالات مختلفة. تدعي الصورة التي تمت مشاركتها مع التغريدة (أدناه) أن العلامة التجارية تحتل المرتبة الأولى في مبيعات العدسات ، أولاً في مبيعات الكاميرا ذات الإطار الكامل ، أولاً في مبيعات وحدة الكاميرا بدون مرآة وأنها الشركة الأمريكية الأولى للكاميرات الرقمية.ولكن كيف يمكن أن تكون كلتا العلامتين التجاريتين البائعين رقم واحد للكاميرات عديمة المرآة في عام 2021 ، مع الاعتماد على مصدر البيانات نفسه؟ العامل المميز الوحيد الذي تم رصده هو أن Canon لا تشير إلى أمريكا الشمالية أو كندا ، ولكنها تشير إلى كونها رائدة في أمريكي صناعة الكاميرات الرقمية.إعلان Sony ، قبل أسبوع واحد فقط من بيان Canon ، كما ورد في العديد من المنافذ الإخبارية ، ينص على أن الشركة باعت أكثر الكاميرات عديمة المرآة وكاملة الإطار في أمريكا الشمالية وكذلك الولايات المتحدة وكندا – ومع ذلك ، فإن البيان الأصلي من Alpha Universe ذات المصادر المعتمدة لم تذكر أي دولة معينة.Sony Internal Research هو قسم من الشركة يستخدم البيانات الأولية التي تتم معالجتها بطرق مختلفة قليلاً عن NPD ، ومع ذلك تقترح Sony أن البحث الداخلي يشير إلى المحللين الذين يقومون بتجميع بيانات NPD وتنظيمها والتحقق منها. بمعنى آخر ، تعمل شركة Sony كوسيط في معالجة البيانات مع الإشارة إلى أن البيانات تأتي من طرف ثالث.قد لا نحصل أبدًا على إجابة بشأن العلامة التجارية التي تعتبر الشركة الرائدة في مبيعات الكاميرات والعدسات غير المزودة بمرآة في الولايات المتحدة ، ولكن كلاهما ضمن حقهما في اعتبارهما كذلك. تعد مجموعة كاميرات Sony غير المزودة بمرآة ، ولا سيما سلسلة Alpha 7 ، بلا شك واحدة من أكثر الكاميرات شهرة. كما حققت كاميرات EOS R5 و Canon EOS R3 من Canon نجاحات كبيرة ، حتى أن خط APS-C من عدسات EF-M يفوق أداء مجموعتها EF و EF-S DSLR.شيء واحد مؤكد؛ المنافسة أكثر شدة من أي وقت مضى بين شركتي الكاميرات “الكبيرتين” في الصناعة ، ويبدو أنها ستبقى على هذا النحو لبعض الوقت.