Redmi K50 تأتي بجودة عرض WQHD OLED وتصنيف A+



Redmi K50 Redmi K50

تعقد شركة شاومي الحدث القادم في 17 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi K50، ولقد أكدت أحدث الإعلانات التشويقية على أن الإصدارات القادمة تأتي بشاشة مميزة بجودة عرض WQHD OLED وتصنيف A+.



تستمر شاومي في الكشف عن تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف K50 من خلال عدد من الإعلانات التشويقية، والتي أوضحت خطط شاومي لدعم أحد الإصدارات برقاقة Dimensity 9000، بينما يأتي إصدار أخر بمعالج Dimensity 8100 ويضم الإصدار الثالث رقاقة Snapdragon.



كما أكد إعلان تشويقي أخر على أن سلسلة Redmi K50 هي أولى الإصدارات التي تنطلق للأسواق بتقنية البلوتوث 5.3، ومعايير LC3 في الصوتيات، أيضاً تدعم معايير Hi-Res في الصوتيات السلكية واللاسلكية، مع مكبرات صوتية ستريو وتقنية Dolby Atmos.

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ايضاً تنطلق هذه الإصدارات بشاشات OLED من سامسونج بدقة 2K أو 1440 في 3200 بيكسل، وكثافة عرض 526 بيكسل لكل إنش، مع تقنية Dolby Vision، وتعتميم DC، وأيضاً طبقة حماية من زجاجGorilla ،Victusولقد كشف موقع DisplayMate عن تحقيق هواتف Redmi K50 تصنيف A+ في الشاشة.كما تدعم هذه الإصدارات تقنية Wi-Fi 6 بمعدل 160 Hz، وتأتي بنظام GPS، وتقنية NFC، ومستشعر بالأشعة تحت الحمراء،من جانب أخر يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، في إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.