Redmi K50 تأتي بجودة عرض WQHD OLED وتصنيف A+

تعقد شركة شاومي الحدث القادم في 17 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi K50، ولقد أكدت أحدث الإعلانات التشويقية على أن الإصدارات القادمة تأتي بشاشة مميزة بجودة عرض WQHD OLED وتصنيف A+.
تستمر شاومي في الكشف عن تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف K50 من خلال عدد من الإعلانات التشويقية، والتي أوضحت خطط شاومي لدعم أحد الإصدارات برقاقة Dimensity 9000، بينما يأتي إصدار أخر بمعالج Dimensity 8100 ويضم الإصدار الثالث رقاقة Snapdragon.
كما أكد إعلان تشويقي أخر على أن سلسلة Redmi K50 هي أولى الإصدارات التي تنطلق للأسواق بتقنية البلوتوث 5.3، ومعايير LC3 في الصوتيات، أيضاً تدعم معايير Hi-Res في الصوتيات السلكية واللاسلكية، مع مكبرات صوتية ستريو وتقنية Dolby Atmos.
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