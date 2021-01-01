تسريبات : أول صور لهاتف فيفو vivo X Fold القابل للطي



vivo X Fold vivo X Fold

وبحسب موقع Gizmochina، فإن هاتف فيفو vivo X Fold سيأتى بشاشة من نوع OLED قياس 8 بوصة لللشاشة الخارجية مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بدقة 2640x 1080 بيكسل، مع جودة + QHD ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، كما سيحتوى على شاشة رئيسية من الداخل مع شاشة خارجية ضيقة وطويلة مغطاة بزجاج من نوع UTG.تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف vivo X Fold القابل للطي قريبا، حيث كشف عدد من الصور لأول مرة تصميم الهاتف في وضع العرض الكامل، والذي يحتوى على غلاف سميك مع حافة منحنية وثقب صغير في منتصف الشاشة، مع وحدة كاميرا دائرية موضوعة داخل كتلة مستطيلة.

تسريبات تكشف أول صور لهاتف فيفو vivo X Fold القابل للطي

وسيحتوى هاتف فيفو vivo X Fold القابل للطي على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط للشحن السلكي و50 واط للشحن اللاسلكي ، مع فتحة للشحن من نوع USB-C قادرة على شحن الهاتف في وقت قليل.



وسيقدم هاتف فيفو vivo X Fold القابل للطي كاميرا رباعية خلفية رئيسية مزدوجة الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية gimbal، بالإضافة إلى وجود ثقب صغير للغاية في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التى تأتى بدقة 44 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى فلاش LED، مع مفتاح وزر صوت وزر طاقة حول جوانب الهاتف.

تسريبات تكشف أول صور لهاتف فيفو vivo X Fold القابل للطيتسريبات تكشف أول صور لهاتف فيفو vivo X Fold القابل للطي

ومن المتوقع أن يصدر هاتف فيفو vivo X Fold القابل للطي خلال الأسابيع المقبلة، حيث كانت بعض التسريبات قد كشفت إطلاقه في نهاية شهر مارس الحالي وبداية شهر أبريل المقبل.

تسريبات تكشف أول صور لهاتف فيفو vivo X Fold القابل للطيتسريبات تكشف أول صور لهاتف فيفو vivo X Fold القابل للطي

وسيعمل هاتف فيفو vivo X Fold القابل للطي بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مع نظام التشغيل أندرويد 12.

تسريبات تكشف أول صور لهاتف فيفو vivo X Fold القابل للطي



