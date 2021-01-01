ميليشيات الحوثي تعلن مقتل 3 من القيادات الكبيرة



ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي

لقي ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم خلال المعارك مع الجيش اليمني وغارات التحالف العربي، في جبهات محافظة حجة، بينهم قيادي برتبة لواء واثنان آخران برتبة عميد.



واعترفت الميليشيات بمقتل كل من "يحيى علي سليمان" المكنى بأبو أكرم برتبة لواء، وأحمد حسن كزمي ورئيس شعبة الاستخبارات والاستطلاع بالمنطقة الأولى عميد أحمد حسن كزمي، والعميد عدنان عبدالله الشحيفي بحسب صحيفة سبق السعودية.



و كانت وسائل إعلام يمنية، قد كشفت في وقت سابق أن مليشيا الحوثي تواصل حملات الحشد والتعبئة، حيث تُجبر الأهالي والسكان على التجنيد والدفع بهم إلى جبهات القتال.

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وبينت أن الحوثي يتلقى وبشكل يومي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وسط انحسار شعبيته وتزايد الشعور الشعبي بأنه وراء خراب ودمار اليمن.وأكدت أن المليشيات تقوم بتنفيذ حملات تحشيد وتجنيد للجبهات، تحت اسم “إعصار اليمن”، وذلك بإجبار الشباب والسكان على المشاركة في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.