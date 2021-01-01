سعر ومواصفات شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch S1 Active..

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صورة الخبر: Watch S1 Active
Watch S1 Active

كشفت شركة شاومى الصينية عن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch S1 Active في حدث كبير بالصين، حيث من المقرر أن تكشف الشركة غدا الموافق 15 مارس عن عدد من منتجاتها الأخرى، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق هواتف Xiaomi 12 في الأسواق العالمية.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active ستحصل على عدد من الميزات الرياضية والطبية، كما ستكون قادرة على مقاومة المياه حتى 50 مترًا .

وستأتى ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active بشاشة من نوع AMOLED قياس 1.43 بوصة، بالإضافة إلى أكثر من 200 وجه للساعة ، مع 117 وضعًا للياقة البدنية، وميزة NFC للاتصال.

وتتميز ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active بتوفير يصل إلى 288 ساعة حوالى 12 يومًا من عمر البطارية، كما ستوافق جميع الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد بدءا من Android 6.0 و أجهزة آبل التى تعمل بدءا من نظام iOS 10.0 .

وسيبلغ سعر ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active حوالى 220 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل 3 آلاف و 500 جنيه مصرى ودعم Amazon Alexa ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي النطاق ، وكذلك ميزت المراقبة الصحية.

المصدر: صدى البلد

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