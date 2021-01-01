سعر ومواصفات شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch S1 Active..

كشفت شركة شاومى الصينية عن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch S1 Active في حدث كبير بالصين، حيث من المقرر أن تكشف الشركة غدا الموافق 15 مارس عن عدد من منتجاتها الأخرى، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق هواتف Xiaomi 12 في الأسواق العالمية.
وبحسب موقع Notebookcheck فإن ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active ستحصل على عدد من الميزات الرياضية والطبية، كما ستكون قادرة على مقاومة المياه حتى 50 مترًا .
وستأتى ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active بشاشة من نوع AMOLED قياس 1.43 بوصة، بالإضافة إلى أكثر من 200 وجه للساعة ، مع 117 وضعًا للياقة البدنية، وميزة NFC للاتصال.
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