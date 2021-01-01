تعرف على أفضل تطبيقات مجانية لاستعادة الصور المحذوفة



لاستعادة الصور المحذوفة لاستعادة الصور المحذوفة

يواجه العديد من المستخدمين مشكلة ضياع أو حذف الصور الشخصية أو تلك الخاصة ببيانات مهمة متعلقة بالدراسة أو العمل، الأمر الذى يعتبر من أسوأ المشكلات التى قد تحدث للمستخدمين على الإطلاق، حيث أنه في الوقت الحالي لا توجد ميزات خاصة بهواتف أندرويد أو آيفون تستطيع استرجاع الصور المحذوفة .



وبحسب موقع Tenorshare فإن هناك عدد من التطبيقات الخارجية أو ما يسمى بتطبيقات الطرف الثالث والتى عند تحميلها تقوم باستعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد أو أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز ، وفيما يلى عدد من أفضل التطبيقات المجانية التى يمكنها استعادة الصور المحذوفة ومنها :

أفضل تطبيقات مجانية لاستعادة الصور المحذوفة



تطبيق Undeleter

ويساعدك تطبيق Undeleter على فحص هواتف أندرويد وبطاقات الذاكرة لاستعادة الملفات المحذوفة ، بما في ذلك الصور الخاصة بك، حيث يساعد الهواتف على استعادة الملفات المفقودة.

ويقوم تطبيق Undeleter على استرجاع الملفات من أي نوع تقريبًا من الذاكرة الداخلية التالفة أو بطاقات SD، واستعادة سجلات المكالمات والصور وملفات الموسيقى، ولكن تعد المخاطرة من تحميل هذا التطبيق أن يقوم بعملية ما يعرف ب " rooting" أى السماح بالنظام الذى يعمل به الهاتف بتحميل تطبيقات غير معروفة المصدر.





قد يعجبك أيضا...

تطبيق DiskDigger Photo Recoveryوهو تطبيق مخصص بشكل أكبر لاستعادة الصور المحذوفة من هاتفك حيث يستخدم عددا من التقنيات المخصصة لذلك، كما يدعم استعادة الذاكرة الداخلية وكذلك بطاقات SD ، كما يعد سهل الاستخدام نسبيًا ويمكن للمبتدئين استخدامه أيضًا، ومن أفضل ميزاته أنه يمكن إرسال الملفات التى تمت استعادتها إلى تطبيقات Google Drive أو Dropbox، وأيضا مثل أى تطبيق خارجي أو تطبيق طرف ثالث فإنه يتطلب عملية rooting .أفضل برنامج Recoverit لاستعادة الصور المحذوفة على الكمبيوتريعد برنامج Recoverit هو أفضل برنامج استرجاع الصور من على أي جهاز سواء الهاتف الذكي أو الكمبيوتر و بأي صيغة تم حفط الصورة بها ، سواء PNG أوJPGأو غيرها ، فهو قادر على التعامل مع كافة صيغ الصور وامتداداتها، وهو يعمل على استعادة الصور المحذوفة التي كنت قد حذفتها سواء عن قصد أو بدون قصد ،حيث ان برنامج Recoverit مصمم خصيصاً لحل مثل هذه المشاكل التي تواجه المستخدمين.قم بتشغيل برنامج Recoverit عبر الضغط على أيقونة البرنامج في سطح المكتب أو مسار المجلد الموجود فيه البرنامج.وبعد تحديد مكان الصور سيبدأ البرنامج بفحص القرص وبشكل تلقائي، يمكنك ايقاف الفحص متى ما أردت أو استئنافه، وستستغرق عملية الفحص بعض الوقت اعتماداً على مساحة القرص ونوعه.عند النقر على الصور الموجودة في النتائج ستظهر لك شاشة المعاينة للتأكد من انها الصورة التي ترغب في استرجاعها، بعد ذلك قم بالضغط على زر "استعادة"، ومن ثم قم بتحديد مسار حفظ الصورة سوآءا على جهاز الكمبيوتر أو قرص خارجي.تطبيق Dumpsterويعمل تطبيق Dumpster على المحافظة على ملفاتك المحذوفة بشكل أكثر أمانًا ويمنحك خيارات لاستعادتها إذا كنت تريدها مرة أخرى على هواتف أندرويد، كما يستعيد كل محذوفاتك، ومكنه استرداد الصور المفقودة على الفور من هاتفك، ويستخدم شاشة القفل لحماية بياناتك.تطبيق Wondershare Dr Foneوهو من بين أفضل ثلاثة تطبيقات لأنظمة أندرويد و iOS ، وقام المطورون باختباره على أكثر من 6000 جهاز، كما يعد سهل الاستخدام نسبيًا، ويقوم بفحص الملفات و تصفيتها حسب التاريخ والاسم ، واسترجاعها، كما يدعم المسح الضوئى للصور.