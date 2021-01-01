طريقه تحميل وتشغيل أحدث إصدار من لعبة ماين كرافت Minecraft



Minecraft Minecraft

تعد لعبة ماين كرافت Minecraft واحدة من أفضل الألعاب الموجودة على الهواتف الذكية حيث تعمل اللعبة بشكل دائم على تقديم محتوى جديد بانتظام وتحسين طريقة اللعب الحالية وحل المشكلات التي يواجهها اللاعبون، كما تتم هذه الصيانة الدورية وتسليم المحتوى من خلال التحديثات.



وبحسب موقع IGN فإن التحديث الأخير من لعبة ماين كرافت Minecraft والذى يحمل 1.18.30.22 العديد من الميزات بشكل كبير حيث يوفر مجموعة من الأنشطة الجديدة وتحديثات جودة الحياة وإصلاحات الأخطاء.



وسيحتاج اللاعبون إلى تنزيل إصدار APK من اللعبة لتشغيلها على هواتفهم الذكية، لن يكون متاحًا بسهولة على متجر Google Play، حيث يمكن للاعبين تنفيذ تنزيل APK Minecraft 1.18.30.22 باستخدام موقع الويب mcpebox.com ، ثم الضغط فوق هذا الرابط لعثور على خيار التنزيل.

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كما يمكن للاعبي لعبة ماين كرافت Minecraft تشغيل ملف APK على هواتف أندرويد الخاصة بم لكن سيتعين عليهم السماح لهواتفهم بالتنزيل من مصادر غير معروفة لتنزيل إصدار APK.وحصل أحدث إصدار من لعبة ماين كرافت Minecraft على عدد كبير من الميزات منها أنه قد تم تغيير كتلة Sculk Catalyst لتتناسب مع إعادة التصميم الحديثة، وسيتمكن اللاعبون المهتمون من استكشاف منطقة Deep Dark biome والمدن القديمة المخفية ، وتجنب الحراس الخطرين ، واختبار كتل sculk المختلفة.