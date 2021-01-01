DirectStorage من مايكروسوفت



مايكروسوفت مايكروسوفت

كشفت شركة مايكروسوفت قبل 18 شهرًا عن أن أحد أهم التطورات في منصة Xbox Series X التي تأتي إلى جهاز الحاسب في القدرة على بث كميات هائلة من البيانات من قرص NVMe السريع إلى وحدة معالجة الرسومات، بدلاً من الاعتماد على وحدة المعالجة المركزية لفك ضغطها أولاً.



ووعدت بجلب واحدة من أفضل ميزات منصة Xbox Series X، المسماة الاستئناف السريع Quick Resume، إلى جهاز الحاسب.



وتسمح ما تسمى بواجهة برمجة تطبيقات DirectStorage للألعاب بتحميل عوالم أكثر تفصيلاً بسرعة أكبر من ذي قبل.

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وتقول الشركة الآن إن واجهة برمجة تطبيقات DirectStorage قد وصلت. ويمكن الآن شحن ألعاب ويندوز مع DirectStorage.ومع ذلك، لم تحدد الشركة حتى الآن الألعاب التي يتم دعمها بواسطة واجهة برمجة تطبيقات DirectStorage الجديدة.وتعمل DirectStorage على تسريع أوقات التحميل عبر جهاز الحاسب بشكل كبير، وذلك من خلال الاستفادة من كيفية تفاعل وحدة معالجة الرسومات مع SSD لزيادة عمليات نقل البيانات بشكل كبير.وفي Xbox Series X، تتفاعل وحدة معالجة الرسومات المدمجة من AMD مع SSD، مما يسمح بـ Quick Resume، الذي يحفظ بشكل أساسي حالة الألعاب التي تسمح بذلك. وبدلاً من تحميل التطبيق ومن ثم اللعبة، فإن Quick Resume تستأنف اللعبة.مايكروسوفت تريد تقليل أوقات التحميل إلى حد كبيريبدأ إصدار SDK العام هذا حقبة جديدة من أوقات التحميل السريع والعوالم التفصيلية في ألعاب الحاسب من خلال السماح للمطورين بالاستفادة الكاملة من سرعة أحدث أجهزة التخزين، كما جاء في تدوينة الشركة.وتعمل مع واجهة برمجة تطبيقات DirectStorage ويندوز 10، بالإضافة إلى ويندوز 11. ولكن الشركة تقول إن ويندوز 11 هو المسار الموصى به للألعاب.وقبل محاولة العثور على لعبة تستفيد بشكل كامل من قرص NVMe 4.0 السريع واللوحة الأم المتوافقة، يجب أن تعرف أن الألعاب ليست متاحة بعد.وتمكن المطورون من معاينة التكنولوجيا منذ شهر يوليو. ولكن وصولها الحقيقي قد لا يكون قبل 23 مارس في مؤتمر مطوري الألعاب.ومن المفترض حينها أن تشرح AMD و Luminous Productions كيف قاموا بإحضار DirectStorage إلى Forspoken.وتمثل Forspoken واحدة من أولى الألعاب الاستعراضية للتقنية. ولكن لن تتمكن من تجربتها قبل تاريخ 11 أكتوبر، حيث تم في الأسبوع الماضي تأخير إصدار هذه اللعبة.