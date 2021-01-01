في تسريب جديد تظهر مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite



OnePlus Nord CE 2 Lite OnePlus Nord CE 2 Lite

بعد أن، تم الإعلان عن، الهاتف Nord CE 2، يوم 17 فبراير، أكدت شركة ون بلس، أنها، ستطلق إصدارا، أقل من، هذا الهاتف، تحت مسمى، OnePlus Nord CE 2 Lite، والآن ظهر، تسريب جديد، يشير إلى أن، هذا الهاتف القادم، سيصل مع، مواصفات مختلفة تماما، عن الهاتف العادي، حيث سيدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، مثل أخيه الأكبر، ولكن سيعتمد على، معالج أقل، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بدلا من 4K، وسيدعم شحنا سريعا، بقوة 30 واط، بدلا 65 واط، بالإضافة إلى أنه، سيضم بطارية أكبر، وسيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، وسيضم مواصفات أخرى جيدة، سأعرضها عليكم الآن، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، مواصفات الهاتف OnePlus Nord CE 2 Lite، التي تم تسريبها.



مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite

معالج تشغيل، هذا الهاتف، سيصل من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، وسيعتمد على، تقنية تصنيع، 6 نانومتر، وسيتكون من، نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، سيصل من فئة، Adreno 619، ونظام التشغيل، سيكون Android 12، وواجهة المستخدم، ستكون OxygenOS 12، علما بأن، الهاتف OnePlus Nord CE 2 Lite، سيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني، سيضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، سيضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.



الهاتف OnePlus Nord CE 2 Lite، سيتم تصميمه، حول شاشة، Fluid AMOLED، بحجم 6.59 بوصة، وبجودة FHD+، ولم يتم الكشف، عن ما إذا كانت، الشاشة ستدعم معدل تحديث، 90 هرتز، مثل هاتف، Nord CE 2 العادي، أو ستدعم معدل التحديث القياسي، 60 هرتز، ولكن تم التأكيد، أنها، ستحتوي على، ثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، هذا الهاتف، سيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن، جودة تصوير الفيديوهات، هي 1080 بكسل، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية.

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بطارية هاتف ون بلس القادم، ستصل بسعة، 5000 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، ومنفذ الشحن، سيأتي من فئة، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، OnePlus Nord CE 2 Lite، سيتميز بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، وسيتميز أيضا، بإمكانية تركيب، شريحتي اتصال 5G، كما أنه، سيدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، وسيدعم اتصال Wi-Fi 5 ac، وإصدار Bluetooth 5.1.وحتى الآن، لم نتوصل إلى، موعد الإعلان الرسمي، عن الهاتف القادم، ولم تكشف الشركة، عن أي شيء يخصه، ولكن نتوقع أن، يتم الإعلان، عن الهاتف، OnePlus Nord CE 2 Lite، قبل نهاية، الربع الأول، من عام 2022، مما يعني أننا، قد نسمع أخبارا جديدة، بخصوص هذا الهاتف، خلال الأيام القليلة القادمة.