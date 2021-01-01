تسريب يكشف عن مواصفات الهاتف Xiaomi Redmi 10C



Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10C

نشرت اليوم، شركة شاومي، صورا رسمية، تشوق فيها، للهاتف Redmi 10C، وتبرز مواصفاته الرئيسية، مع الكشف عن، سعره الرسمي، حيث أكدت أن، السعر لن يتخطى، 210 دولارات أمريكية، وأكدت أيضا، أنه، سيضم معالج، Snapdragon 680، الذي يعتبر، أحد أقوى المعالجات، التي تدعم 4G، وسيضم أيضا، مستشعر كاميرا رئيسيا، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى جيدة، لم تكشف عنها الشركة، ولكن لدينا بعض التسريبات، السابقة التي تعطينا، نظرة تفصيلية، على المواصفات الكاملة، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Redmi 10C.



مواصفات الهاتف ريدمي 10 سي

يتوفر هذا الهاتف، القادم من ريدمي، مع شاشة بشكل النوتش، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.71 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، هاتف Redmi 10C، يحتوي على، 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، عبر عن، مستشعر ماكرو، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التركيز التلقائي PDAF، وخاصية HDR، وخاصية التعرف على، المشاهد بالذكاء الاصطناعي، مع دعم، وضع التصوير الاحترافي، ووضع التصوير الليلي.



الهاتف Xiaomi Redmi 10C، سيصل بمعالج، ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، المبني على، تقنية 6 نانومتر، والذي يتكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 610، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، وحتى الآن، لم نعرف ما، إذا كانت شركة شاومي، ستعتمد على، نظام التشغيل الجديد، Android 12، لتشغيل واجهة المستخدم، MIUI 13، أم ستعود الشركة، إلى الوراء، وتعتمد على، Android 11.

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هاتف ريدمي 10 سي، سيصل مع، بطارية ضخمة، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، بالإضافة إلى أنه، سيصل مع، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، وسيصل كذلك، مع منفذ MicroSD، لزيادة المساحة التخزينية، بحيث يتمكن المستخدم، من تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، وسيدعم منفذ، سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت ستريو، بنظام صوتي 24 بت، والراديو FM، مع دعم، مستشعرات التسارع، والتقارب، والبوصلة، والدوران، والجيروسكوب.سعر الهاتف Redmi 10Cالهاتف Redmi 10C، متوفر حاليا، للشراء في نيجيريا، بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأسود، والأزرق، والأخضر، وذلك من خلال، عدد قليل من، تجار التجزئة، بسعر يبدأ من، 190 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 210 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام، وعلاوة على ذلك، فإن شاومي، أكدت أنها، ستكشف رسميا، عن هذا الهاتف الجديد، يوم 17 مارس، وستحدد مواعيد توافره، في جميع أنحاء العالم، لذلك سيتوجب علينا، الانتظار حتى، 17 مارس، للتأكد من المواصفات الرسمية، والمميزات، والعيوب.