أبرز تسريبات هواتف "سامسونغ" القادمة قبل أيام من إطلاقها..

تنظم شركة "سامسونغ" يوم الخميس، حدثا تقنيا تقدم من خلاله إصدارات جديدة من عائلة "غالاكسي أي".
وقالت "سامسونغ" في بيان "تمثل غالاكسي أي فئة الهواتف الأكثر انتشارا بالنسبة لنا. تم تصميم الإصدارات الجديدة لتوفر تجربة متكاملة تمنح المستخدمين القدرة على التواصل والتميز".
ورغم أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن عدد أو أسماء الإصدارات القادمة، إلا أن تسريبات تقنية تناولت بعض هذه الجوانب.
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