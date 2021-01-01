مواصفات و سعر هاتف هواوي الجديد Huawei nova 9 SE



Huawei nova 9 SE Huawei nova 9 SE

في شهر سبتمبر 2021، أعلنت شركة هواوي، عن عضوين، من سلسلة nova 9، والآن كشفت الشركة، عن العضو الثالث، تحت مسمى، Huawei nova 9 SE، بمواصفات جيدة، أبرزها، الكاميرا الرئيسية، التي تأتي، بدقة 108 ميجا بكسل، وتدعم تسجيل فيديو، بجودة 4K، والشاشة عالية الجودة، التي تدعم، معدل تحديث 90 هرتز، والبطارية المتوسطة، التي يمكن، شحنها، في أقل، من 3 دقيقة، بفضل تقنية الشحن السريع، القوية للغاية، بالإضافة إلى، ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، قابلة للاتساع، حتى 1 تيرا بايت، والسعر مرتفع نسبيا، ومع ذلك، سأعرض عليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف Huawei nova 9 SE.



مواصفات الهاتف نوفا 9 إس آي

موعد الإعلان والإطلاق: قامت هواوي، بإزاحة الستار رسميا، عن هاتفها الجديد، يوم 8 مارس، وقامت بطرحه للبيع، في أسواق محددة، يوم 11 مارس، على أن، يتوفر للشراء، في جميع أنحاء العالم، قبل نهاية شهر مارس.



أبعاد الهاتف: يتوفر Huawei nova 9 SE، بارتفاع يبلغ، 164.6 ملم، × عرض يبلغ، 75.6 ملم، وبسمك يبلغ، 7.9 ملم، وبوزن يبلغ، 191 جراما، وهذا يعتبر، وزن خفيف جدا، مقارنة بحجم الهاتف الكبير.

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الشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، هذا الهاتف، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، بالإضافة إلى، اتصال Wi-Fi 5 (ac).الشاشة: شاشة الهاتف، نوفا 9 إس آي، من نوع، IPS LCD، وبحجم 6.78 بوصة، وبدقة 2388×1080 بكسل، وبمعدل تحديث، 90 هرتز، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، من أجل، الكاميرا السيلفي.المعالج: معالج تشغيل، هاتف هواوي الجديد، يصل من نوع، Qualcomm Snapdragon 680 4G، وهو مصنوع بتكنولوجيا، 6 نانومتر، ويتكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، بالإضافة إلى أن، معالج الرسوميات، المدرج مع، Huawei nova 9 SE، يأتي من فئة، Adreno 610.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، لهذا الهاتف، تأتي بدقة، 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وبدعم PDAF، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية HDR، وpanorama.الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية HDR.الذاكرة: هاتف Huawei nova 9 SE، يتوفر بإصدار وحيد، على مستوى الذاكرة، بسعة 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.نظام التشغيل: وعلاوة على ذلك، فإن هاتف هواوي الجديد، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، EMUI 12.البطارية: يحتوي هذا الهاتف، على بطارية، بسعة 4000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 66 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Huawei nova 9 SEالكاميرات الخلفية، ممتازة للغاية، وتقدم تجربة التقاط صور، وتصوير فيديوهات، غير مسبوقة، مع هاتف منافس، حتى في الإضاءة المنخفضة، وبغض النظر عن الدقة، فالكاميرات الخلفية، تتميز بالعديد، من خصائص التصوير، التي تعتمد على، الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك، ميزة Super Night Shot، والمثبت الإلكتروني EIS.يعمل بواجهة، EMUI 12، الأحدث من شركة هواوي، التي تستند على، نظام Android 12، الأحدث من جوجل، والتي تحتوي على، مجموعة كبيرة، من المميزات الرائعة، غير الموجودة، في الجيل السابق.على الرغم من أن، حجم الشاشة كبير، إلا أن، الجودة عالية، وتقول الشركة، إن الإضاءة، ستظل جيدة، حتى تحت، ضوء الشمس المباشر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل التحديث عال، ويتناسب مع، الألعاب التي تتطلب سرعة.تقنية الشحن السريع، التي يصل بها، الهاتف Huawei nova 9 SE، والتي تأتي، بقوة 66 واط، يمكنها شحن، 100%، من سعة البطارية، في 30 دقيقة فقط.يدعم تركيب، بطاقة ذاكرة خارجية، MicroSD، لزيادة المساحة التخزينية، بجانب شريحتي اتصال، 4G، من نوع، Nano-SIM.يحتوي على، مستشعر بصمة، مدمج في زر التشغيل، الموجود على الجانب، لفتح الهاتف، عن طريق الأصابع، كما أنه، يدعم فتح الهاتف، عن طريق الوجه.يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم أيضا، خاصية NFC، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS.يدعم مستشعر، القرب الافتراضي، مع دعم، مستشعر التسارع، ومستشعر الدوران، ومستشعر التقارب، والبوصلة.عيوب الهاتفلا يدعم، خدمات جوجل بلاي، ويمكن تفادي هذا العيب، من خلال، تحميل التطبيقات، والألعاب، بواسطة متجر، Huawei AppGallery، المثبت مسبقا، على الهاتف، Huawei nova 9 SE.معالج التشغيل، غير مناسب، مع هاتف، بسعر مثل هذا، وأقل بكثير، من معالج Snapdragon 778G 4G، المستخدم في، الهاتفين Huawei nova 9، وnova 9 Pro.معرض للكسر بسهولة، بسبب قدوم الظهر، من الزجاج، لذلك ينصح، بتركيب جراب، على الظهر، وشاشة حماية زجاجية، على الشاشة.الكاميرا الأمامية، دقتها ضعيفة، وجودة تصوير الفيديوهات، غير مناسبة، في هذه الفئة السعرية، ويوجد هواتف منافسة، تدعم تصوير فيديو، بجودة 4K، من خلال، الكاميرا السيلفي.سعة البطارية، التي يصل بها، Huawei nova 9 SE، أقل من المتوقع، ولا تقدم، الأداء المنتظر، من هاتف، بسعر مثل هذا، ولكن يتم شحنها، في وقت قصير للغاية، بفضل تقنية الشحن السريع.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ولا يدعم، الراديو FM.يفتقر إلى، لمبة الإشعارات، وأيضا لا يدعم، خاصية Always On Display، لأن الشاشة، تأتي من نوع، IPS LCD.سعر الهاتف Huawei nova 9 SEسعر الهاتف Huawei nova 9 SE، يبلغ حوالي، 330 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، علما بأن، هذا الهاتف، متوفر حاليا، للشراء في ماليزيا، وبعض الدول الآسيوية، وسيتوفر للشراء، في جميع دول العالم، في وقت لاحق، من شهر مارس الجاري.