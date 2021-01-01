هيونداي النترا CN7 موديل 2022 : ارتفاع طفيف بأسعار أغلب الفئات



هيونداي النترا CN7 هيونداي النترا CN7

شهدت الفترة الماضية إعلان مجموعة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيلا لسيارات هيونداي في مصر عن تقديم زيادة رسمية طفيفة على أسعار موديل 2022 من النترا CN7، حيث تراوحت هذه الزيادة من 2100 إلى 3100 جنيه فقط على جميع فئات موديل 2022 لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي بعد هذه التغيرات:



- فئة أولى بسعر رسمي 343 ألف جنيه (بعد زيادة 3100 جنيه).



- فئة ثانية بسعر رسمي 353 ألف جنيه (بعد زيادة 3100 جنيه).

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- فئة ثالثة بسعر رسمي 365 ألف جنيه (بعد زيادة 3100 جنيه).- فئة رابعة بسعر رسمي 390 ألف جنيه (بعد زيادة 2100 جنيه).- فئة خامسة بسعر رسمي 415 ألف جنيه (بعد زيادة 2100 جنيه).- فئة سادسة بسعر رسمي 450 ألف جنيه (بدون زيادة).- فئة سابعة بسعر رسمي 510 ألف جنيه (بدون زيادة).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي تقدمها الشركة بالفئة الأولى من السيارة التجهيزات التالية:- وسادة هوائية للسائق.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- فرش داخلي من القماش.- شاشة وسطية 3.8 بوصة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- بلوتوث ومنفذ USB.- شاشة ولوحة عدادات رقمية بمقاس 4.2 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.