جيب مصر : زيادة 10 ألاف جنيه على سعر جيب رينيجيد في السوق المحلي



جيب رينيجيد جيب رينيجيد

أعلنت جيب مصر مؤخرا عن تقديم زيادة طفيفة على أسعار سيارتها رينيجيد 2022 المتاحة بالسوق المحلي، حيث بدأ تطبيق هذه الزيادة مؤخرا بشكل رسمي، وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:



- فئة أولى من 415 ألف جنيه إلى 425 ألف جنيه (زيادة 10 ألاف جنيه).



- فئة ثانية من 455 ألف جنيه إلى 465 ألف جنيه (زيادة 10 ألاف جنيه).

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- فئة ثالثة من 485 ألف جنيه إلى 495 ألف جنيه (زيادة 10 ألاف جنيه).- فئة رابعة من 530 ألف جنيه إلى 540 ألف جنيه (زيادة 10 ألاف جنيه).جدير بالذكر أن الفئات الثلاثة الأولى من هذا الموديل المتاح محليا من جيب رينيجيد تحمل محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي، وبقوة 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما الفئة الرابعة من السيارة فهي مزودة بنسخة أقوى من نفس المحرك السابق، والتي تم رفع قوتها إلى 170 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات ينقل قوته للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الرباعي).