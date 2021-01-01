فيريرا يرفض تجميد نجوم الزمالك

يصطدم بقرارات إدارة الزمالك ويرفض تجميد نجوم الفريق

آخر الأخباراخبار الرياضة › فيريرا يرفض تجميد نجوم الزمالك

صورة الخبر: فيريرا
فيريرا


أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك رفض تجميد اللاعبين الكبار في الفريق خلال الفترة المقبلة بعد أزمة تجديد العقود بينهم وبين الإدارة".

وتابع: "فيريرا طلب من مسئولي الزمالك بحل المشكلة والتوصل لاتفاق مع اللاعب كما أنه أكد بصعوبة تجميد هؤلاء اللاعبين لسببين الأول هو عدم وجود بدائل لهم والثاني أن الموسم لازال طويلا من الأساس".

وواصل: "فيريرا طلب عقد جلسة بحضور أمير مرتضى وتواجده شخصيًا بحضور اللاعبين طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بن شرقي في محاولة منه لتقريب وجهات النظر والتوصل لصيغة اتفاق في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أكبر استفادة من اللاعبين والاعتماد عليهم في المباريات".

المصدر: بوكس تو بوكس

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيريرا يرفض تجميد نجوم الزمالك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1259

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager