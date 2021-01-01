فيريرا يرفض تجميد نجوم الزمالك

يصطدم بقرارات إدارة الزمالك ويرفض تجميد نجوم الفريق



فيريرا فيريرا



أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك رفض تجميد اللاعبين الكبار في الفريق خلال الفترة المقبلة بعد أزمة تجديد العقود بينهم وبين الإدارة".



وتابع: "فيريرا طلب من مسئولي الزمالك بحل المشكلة والتوصل لاتفاق مع اللاعب كما أنه أكد بصعوبة تجميد هؤلاء اللاعبين لسببين الأول هو عدم وجود بدائل لهم والثاني أن الموسم لازال طويلا من الأساس".



وواصل: "فيريرا طلب عقد جلسة بحضور أمير مرتضى وتواجده شخصيًا بحضور اللاعبين طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بن شرقي في محاولة منه لتقريب وجهات النظر والتوصل لصيغة اتفاق في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أكبر استفادة من اللاعبين والاعتماد عليهم في المباريات".

