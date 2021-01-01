(فيديو) بريطانيان يبتكران إطارات خالية من الهواء لا تتأثر بالمسامير..

ابتكر زوجًا من البريطانيين الطموحين إطارات خالية من الهواء خاصة بهم، حيث استخدم سائق السباق سكوت مانسيل، وفريقه أنابيب المياه ومداس الإطارات (الجزء الذي يتلامس مع الأرض في الإطارات) لابتكار شيء شبه وظيفي.
باستخدام عجلة فولاذية مقاس 14 بوصة من سيارة فورد مونديو قديمة كقاعدة، تم وضع 15 قطعة من أنابيب المياه العذبة حول العجلة، ولتقليل الاهتزاز، تمت إضافة عدة أنابيب أصغر بين العناصر الكبيرة قبل أن يتم تثبيتها في مداس الإطار القياسي، ويتم تثبيتهم معًا بواسطة 300 صمولة ومسامير.
وبحسب car buzz، قام الثنائي بتركيب الإطارات محلية الصنع في سيارة Cater ham Seven 270R المعدة للسباق، وأثناء خوض تجربة الإطارات الخالية من الهواء، تفكك بعض الصواميل والمسامير بعد لفة واحدة فقط من المسار.
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