(فيديو) بريطانيان يبتكران إطارات خالية من الهواء لا تتأثر بالمسامير..



إطارات إطارات

ابتكر زوجًا من البريطانيين الطموحين إطارات خالية من الهواء خاصة بهم، حيث استخدم سائق السباق سكوت مانسيل، وفريقه أنابيب المياه ومداس الإطارات (الجزء الذي يتلامس مع الأرض في الإطارات) لابتكار شيء شبه وظيفي.



باستخدام عجلة فولاذية مقاس 14 بوصة من سيارة فورد مونديو قديمة كقاعدة، تم وضع 15 قطعة من أنابيب المياه العذبة حول العجلة، ولتقليل الاهتزاز، تمت إضافة عدة أنابيب أصغر بين العناصر الكبيرة قبل أن يتم تثبيتها في مداس الإطار القياسي، ويتم تثبيتهم معًا بواسطة 300 صمولة ومسامير.



وبحسب car buzz، قام الثنائي بتركيب الإطارات محلية الصنع في سيارة Cater ham Seven 270R المعدة للسباق، وأثناء خوض تجربة الإطارات الخالية من الهواء، تفكك بعض الصواميل والمسامير بعد لفة واحدة فقط من المسار.

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فيما لا تتأثر الإطارات بالمسامير، وتشير فوقها كما لو لم تكن هناك، ومع ذلك، فإن الانجراف أقل نجاحًا، حيث أن الإطار غير قادر على التعامل مع الضغوط الموجودة عند السير بشكل جانبي.وقال الراكب، مع تلميح طفيف من الخوف في صوته، «أنا خائف قليلًا فقط مما سيحدث، فأنابيب الصرف تتطاير، ومع قطع من المطاط بالتأكيد لا يبدو الأمر آمناً، لكن التصميم البسيط أفضل مما توقعناه.وأضاف أنه بالنسبة لبعض العجلات المصنوعة منزليًا التي تم إنشاؤها من أنبوب مياه، وإطار مقطوع، وبعض الصواميل، هذا ليس سيئًا، ولن نحاول إنشاء إطارات هوائية خاصة بنا، لأننا نقدر حياتنا.