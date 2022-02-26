بختام تعاملات الاثنين البورصة المصرية تخسر 2.4 مليار جنيه

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 14 مارس 2022، كما خسر رأس المال السوقي نحو 2.352 مليار جنيه ليغلق عند 677.913 مليار جنيه.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.58% ليغلق عند مستوى 10419 نقطة، كما انخفض «إيجي إكس 50» بنحو 0.56% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، فيما نزل «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.54% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، كما تراجع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.65% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.29% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.42% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

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