منها البروكلي والكرنب خضروات عليك تقديمها لطفلك خاصة مع تقلبات الجو..

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الجميع يعلم أن الخضروات مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية في نظام غذائي صحي لك ولطفلك، خاصة في فترات تغيير الفصول والتقلبات الجوية التي قد تجعلهم عرضة أكبر للخمول والتعب المتواصل، كما أنها مليئة بالنكهة المميزة عند اضافتها لأى طبق مثل السلطات والحساء والعصائر والسندويشات، لذا يستعرض اليوم السابع أكثر الخضروات الغنية بالفيتامينات والتي يجب تناولها في أوقات التقلبات الجوية بكثرة وفقاً لموقع "healthline" كما يلي:



السبانخ:

تتصدر السبانخ قائمة أعلى الخضروات الورقية الغنية بالمغذيات، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة ، والتي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالكثير من الأمراض، كما انها غنية بالبيتا كاروتين واللوتين، وهما من مضادات الأكسدة.



الجزر:

الجزر مليء بفيتامين A، حيث يوفر الكثير من القيمة الغذائية اليومية التي يحتاجها الطفل يومياً من فيتامين A في كوب واحد فقط، كما أنه يحتوي على بيتا كاروتين، أحد مضادات الأكسدة التي توفر لونها البرتقالي النابض بالحياة، كما انه نبته غنية بالعديد من العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك البوتاسيوم والفيتامينات C، مما يجنب حدوث التهابات في العين نتجية الأتربة وتقلبات الجو.

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البروكلي:البروكلي غني بمركب نباتي يحتوي على الكبريت يسمى الجلوكوزينولات ، وكذلك منتجه الثانوي سلفورافان، كوب واحد فقط من البروكلي النيء يوفر 77% من فيتامين K و 90? من فيتامين C وكمية جيدة من حمض الفوليك والمنجنيز.الثوم:تم استخدام الثوم كنبات طبي يعالج ويقي من أثار تقلبات الجو لآلاف السنين، حيث وجدت دراسة أن الثوم يخفض مستويات الكوليسترول ويحسن التحكم في نسبة السكر في الدم ، مما قد يدعم المصابين بأمراض القلب أو مرض السكري من النوع الثاني، كما أنه يعمل كمضاد حيوي من البكتريات والميكروبات التي تنتشر في الجو خلال فترة تغيير الفصول.الكرنب:الكرنب مثله مثل الخضر الورقية الأخرى، لكنه يشتهر بكثافة العناصر الغذائية ومحتواه من مضادات الأكسدة، حيث يحتوي كوب واحد فقط من الكرنب الخام على البوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والفيتامينات A,B..البسلة:البسلة من الخضروات النشوية، مما يعني أنها تحتوي على كربوهيدرات وسعرات حرارية أكثر من الخضار غير النشوية وقد تؤثر على مستويات السكر في الدم عند تناولها بكميات كبيرة، ومع ذلك فإن البسلة الخضراء مغذية بشكل لا يصدق، فيحتوي كوب واحد على 9 جرامات من الألياف ، و 9 جرامات من البروتين وفيتامينات A , C ,k ، بالإضافة إلى الريبوفلافين ، والثيامين ، والنياسين ، والفولات.البنجر:البنجر عبارة عن خضروات جذرية نابضة بالحياة ومتعددة الاستخدامات تحتوي على الألياف وحمض الفوليك والمنجنيز في كل حصة مع عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، كما أن لها تأثير قوي على المناعة ونضارة البشرة والشعر.