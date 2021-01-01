رجل يعثر على نيزك بعد 18 شهرا ..قيمته 100 الف إسترليني..

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صورة الخبر: نيزك
نيزك

في واقعة غريبة من نوعها، أنه أمضى رجل 18 شهرًا في البحث عن نيزك، وتمكن من الوصول إليه، حيث يعتقد أن صخرة الفضاء قد تصل قيمتها إلى 100000 جنيه إسترليني.

وحسبما نشرت صحيفة «ديلي ميل»، كان توني ويلدينج ، 38 عامًا ، من ريكسهام ، شمال ويلز، يبحث عن اكتشافه خارج هذا العالم بعد رؤية كرة من اللهب تتطاير في الهواء.

وبعد أن تحقق الخبراء من جميع أنحاء العالم ، قال ويلدينج، إنه يعتقد أن الجسم الذي يبلغ وزنه رطلين و 4 أواقٍ، والمزين بـ «علامات مذهلة» هو نيزك من قشرة المذنب.

ووجد الرجل الصخرة في حقل ذرة محروث ويأمل في الحصول على شهادة الصخرة ليحصل على قيمتها.

كان توني، يسير بانتظام على طول مسار طيران الجسم حول ريكسهام وبعد 18 شهرًا، وجد أخيرًا ما كان بعده.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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