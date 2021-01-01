التوتر يسبب «شيب الشعر» مبكرًا .استشاري صحة نفسية يوضح



شيب الشعر شيب الشعر

تؤثر الحالة النفسية بشكل أساسي على صحة الشخص، ومن بين المشكلات النفسية التي تصيب الإنسان «التوتر»، ما يسبب تفاعلات تؤثر على الجهاز العصبي وكذلك باقي الأجهزة الأخرى في جسم الإنسان.



دراسة في جامعة ديوك الأمريكية عام 2011، قام بها الباحث والعالم روبرت ليفكويتز، كشفت أن هناك علاقة بين الشيب والحالة النفسية التي تنتاب الشخص وعلى رأسها يأتي «التوتر».



وفي هذا التقرير تستعرض «المصري اليوم» حقيقة إذا كان التوتر يسبب الشيب، ويوضح د. وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، مسببات شيب الشعر بما في ذلك تأثير الحالة النفسية على مادة الميلانين المنتجة للون الأسود في الشعر واضطراب الخلايا الجزعية، واتضح بعد تحليل مئات البروتينات داخل الشعر، أن هناك صلة بين الشعر الأبيض ومزيد من البروتينات المرتبطة بـ«الميتوكوندريا».

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وقال الدكتور وليد هندي لـ«المصري اليوم»، إن شيب الشعر من الأشياء التي تحدث للإنسان ويتربط بها العديد من الاضطرابات النفسية، منها الخوف من نظرات الآخرين، والنقد الدائم الذي يتعرض له الشخص، ونتيجة لذلك يعاني من اضطرابات تشوه صورة الجسم، ومتلازمة الإجهاد، مما يؤثر على مجهوده العام، وبسبب الحالة النفسية السيئة التي تؤثر عليه، يراوده دائمًا إحساس النظر للمرآة لاختبار المظهر العام له، وضبط شعره، مما يدفعه أحيانًا اللجوء إلى الوصفات غير الصحيحة.كشف د.هندي أن شيب الشعر يسببه الحالة النفسية والتي تؤثرعليه منها التوتر والخوف الدائم المعرض له الإنسان نتيجة الضغوط النفسية والعصبية التي تنتاب الإنسان من وقت لآخر، فالضغط على الجهاز العصبي بشكل دائم ومتكرر يؤدي بالتأثير على إفراز مادة «الميلامين» التي تفرز اللون الأسود في الشعر إلى جانب المواد أخرى يتم إفرازها عد التعرض للشد العصبي الشديد، منها مادة «نورابيلفيرم» لتنشيط الخلايا الجزعية، والتي تفرط في إفراز ألوان الصبغات التي تنتجها، لهذا بعد وقت طويل تبدأ تلك المواد في استنفاز صباغتها وألوانها، وبالتالي ينتهي رصيد اللون الأسود من خلايا الشعر فتبدأ الخلايا الجزعية المنتجة للصبغات من الوقف عن إنتاج اللون الأسود وإنتاج اللون الأبيض، وتدريجيًا تفقد جميع الخلايا الجزعية قدرتها على تنوع الصبغات للشعر بسبب التوتر والقلق الزائد.ويتابع د. هندي أن شيب الشعر يبدأ في الغالب من سن الثلاثين، تدريجيًا، ومن سن الستين حتى السبعين يشيب كاملًا، أما عن شيب الشعر الذي يصيب الشباب في سن مبكر، فيرجع لأسباب نفسية وأخرى وراثية، مع الأسباب العضوية والتي يندرج تحتها، نقص فيتامين 12، نقص النحاس والحديد، التدخين، كذلك الالتهابات المتكررة التي تصيب الإنسان منها التهابات الأسنان، والتهابات فروة الشعر، الإصابة ببعض الأمراض في الجهاز الهضمي، فاختلال الساعة البيولوجية وشعور الحزن من المؤثرات القوية على صحة الإنسان، عكس ما كان يعتقد الكثيرين قديمًا أن شيب الشعر ليس له علاقة بالتوتر أو الحالة النفسية للفرد.