يعيش في افخم مكان بالعالم قط على اسم واحدة من الملكات..

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قط يعيش في افخم مكان بالعالم

في واقعة مذهلة أنه يعيش القط السيبيري في حياة شديدة الرفاهية، حيث يتجول داخل فنادق لندن باهظة الثمن فهو يعتبر أفخم القطط في العالم.

تم تسميت «ليتيل ليليبيت»، التي أكملت الـ 3 سنوات في وقت لاحق من هذا الشهر، على اسم الملكة «إليزابيث»، كما أنها تعيش في رفاهية أكبر.

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أنه يضم فندق Lanesborough الواقع في ركن هايد بارك بلندن أجنحة تصل تكلفة الليلة الواحدة إلى 27000 جنيه إسترليني، ويعيش في واحد من هذه الأجنحة القط الأفخم في العالم، ولحسن الحظ بالنسبة لـ ليليبيتكانت إقامتها مجانية وشاملة تمامًا منذ أن اختارتها Oetker Collection Hotels لتصبح الحيوان الأليف لمجموعتهم وقد تم شرائه من مربي في إنجلترا.

وكانت مهمتهم الأولى هي تسميتها، قال جو ستيفنسون من الفندق لصحيفة ديلي ستار: "تم اختيار اسم ليليبت من قبل لجنة القطط - نظرًا لأن الملكة هي جارنا المجاور لـ The Lanesborough ، فقد اعتقدنا أنه من المناسب أن نطلق عليها اسمًا مناسبًا للقطة".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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