طريقة عمل مربى المشمش في البيت



عمل مربى المشمش عمل مربى المشمش

مربى المشمش من أنواع المربى التي يفضلها الكثيرون، كبارا وصغار، كما أن المشمش من فواكه الصيف اللذيذة، وفاكهة المشمش لا تستمر طويلا، فهو يظهر فجأة، ويختفي سريعا من الأسواق.



ولأن معظم الأطفال يحبون المشمش ومربى المشمش، فتحاول معظم ستات البيوت عمل مربى المشمش في البيت بنفسها.



طريقة عمل مربى المشمش

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أول خطوة لعمل مربى المشمش، أن تحاولي تتبع المشمش في الأسواق، وبمجرد أن تجدينه قد أصبح ناضجا بما فيه الكفاية، اشتري ما يحلو لكي من كميات.والكمية التالية لعمل كيلو من المشمش، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.المقادير‏كيلو مشمشكيلو سكر سنترفيش‏عصير ليمونةالطريقة‏:انزعي النوى من المشمش‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من المشمش، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتي يخرج المشمش كل ما فيه من ماء.ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته باستمرار، ومع التقليب المستمر، حتي يذوب السكر تماما‏.‏أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.وبالهنا والشفا.فوائد المشمشوتقدم دكتورة هدى مدحت اخصائية التغذية العلاجية، في السطور التالية أهم فوائد المشمش في كل صوره.المشمش الطازج مصدر ممتاز لفيتامينات A، C، E، والبوتاسيوم، والحديد، فضلا عن كونه مصدرا هاما للبيتا كاروتي، وتناول من ثمرتين إلى ثلاث ثمرات من المشمش تعطيك ما يقرب من 50? من القيمة اليومية من فيتامين A.الذي يحتاجه جسمك، كما أن المشمش لا يحتوي على الدهون، وبه كمية صغيرة من الكربوهيدرات.المشمش يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد المغذية المفيدة للبصر، كما أنه يساعد أيضا على حماية الجسم من أمراض القلب، إلى جانب أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة القوية، مثل الليكوبين، مما يجعله يساعد على تعزيز الصحة وتقوية جهاز المناعة، وهو أيضا مصدر جيد للألياف، ومفيد لعملية الهضم.وبالنسبة للمشمش المجفف "المشمشية"، فتكون نسبة تركيز الفيتامينات والمواد المغذية به أعلى الطازج، ولكنه يحتوي على نسبة أعلى قليلا من الكربوهيدرات.