أمين الفتوى يكشف كيفية الاستعداد لشهر رمضان



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان



أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: كيفية الاستعداد لشهر رمضان؟



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : إن هذا سؤال وعظي جدا وجميل، قيل لأحد الصالحين كيف نجد لذة العبادة؟ قال لو صدقتم في العبادة لأحسستم بلذتها قبل الدخول فيها، مضيفا: إحنا عايزين نصدق في عبادة رمضان، نصلح النية أولا، أن أصوم صوما يقبله الله منيّ أو جدير بأن يقبل يعني أمتنع عن المحرمات ويعف اللسان، وتعف العين وتعف الأذن، وكذلك تعف الجوارح عن كل محرم.



يغير الله حال الأمة إذا صامت الأمة رمضان كما ينبغي

وتابع أمين الفتوى: كان أحد الصالحين يقول لو صامت الأمة رمضان كما ينبغي لها لغير الله حالها لأحسن حال، حيث لو صام الإنسان رمضان زي ما ربنا طالبه منه بقدر استطاعته يعني سددوا وقاربوا، إن شاء الله يغفر الله سبحانه وتعالى له، بل ويغير حاله لأفضل.

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حال الصحابة تقرأ المصاحف استعدادا لرمضانوأضاف أمين الفتوى: ينبغي علينا أن نحاول في رمضان أن نقضي ما علينا من حقوق للآخرين، نترك الخصام، ونصل الأرحام ونقبل على الله بقلوبنا، وكل هذا نبدأ نستعد به من الآن، وكان الصحابة إذا دخل شعبان فتحوا المصاحف يقرؤونها استعدادا لشهر رمضان.