للحفاظ على أسنان قوية بدون روائح كريهة..فيديو



للحفاظ على أسنان قوية للحفاظ على أسنان قوية



تكشف الحلقة الجديدة من برنامج وليد كلينيك الذى يذاع على تليفزيون اليوم السابع ويقدمة الزميل وليد عبد السلام عن سلسلة من النصائح الخاصة بحماية الفم من الروائح الكريهة.





وتوضح الحلقة الجديدة من برنامج وليد كلينيك آليات التعامل مع الاسنان وتنظيفها بعد تناول الوجبات الغذائية بالاضافة الي حمايتها من الاصابة بالتسوس.







وتكشف الحلقة آليات التنظيف الجيد للأسنان بالنسبة للكبار والصغار وكذالك التعامل حال إصابة اللثة بأى أمراض ونصح البرنامج بضرورة الغسيل المستمر للأسنان وتنظيف الجير بينها كل 3 شهور.

