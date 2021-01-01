مهلبية قمر الدين بالأيس كريم .. لـ سالي فؤاد



مهلبية قمر الدين بالأيس كريم مهلبية قمر الدين بالأيس كريم



تختلف مهلبية قمر الدين سالي فؤاد عن بعض الطرق المذكورة حيث تقدم سالي فؤاد مهلبية قمر الدين بالايس كريم.ضشض







مهلبية قمر الدين سالي فؤاد

مقادير المهلبية:

لتر عصير قمر الدين

5 ملعقة كبيرة سكر للتحلية او حسب الرغبة

5 ملعقة كبيرة نشا او اكثر

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للزينة:علبة ايس كريم فانيليا جاهزفستق مجروش و كريمة مخفوقة حسب الرغبةصوص شيكولاتة او كراميل لطريقة:يذاب النشا في عصير قمر الدين البارد ، ثم يوضع على النار، ويضاف السكر حسب الذوق، مع مراعاة ان عصير قمر الدين بيكون مسكر اصلاتترك على النار حتى يغلظ القوام ، مع مراعاة التقليب المستمرتصب مهلبية قمرالدين في كاسات التقديم، وتترك لتبرد قليلا، ثم تدخل الثلاج حتى تبرد وتتماسك، ثم يوضع عليها الايس كريم قبل التقديموتزين بالفستق المجروش وصوص الشيكولاتة او الكراميل حسب الرغبةطريقة الايس كريم:يقلب الحليب المكثف مع الكريمة المخفوقة، حتى يتجانس جيدايوضع الخليط في الفريزر حتي تماسكثم يغرف بالآيس كريم سكوب ويزين بالفاكهة حسب الرغبة.ملحوظة:يمكن إضافة الفانيليا، أو اي نكهات حسب الرغبة.