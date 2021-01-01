لترتيب رف الكتب بمنزلك بـ 10خطوات

يهتم عشاق الكتب بترتيبها وتنظيمها ولكن إعداد أرفف الكتب مهمة شاقة ، خاصةً إذا لم يكن لديهم مساحة مخصصة أو حتى رؤية لإعدادها. على هذا النحو ، تقع العديد من الكتب في ظروف فوضوية .
فإذا وجدت نفسك تواجه مأزقًا في ترتيب الكنب ، فنقدم لك الحل المثالي لديكور المنزل .
ديكور لترتيب رف الكتب بمنزلك
1. تبدأ أولاً بترك "مسافة بين أكوام الكتب لعرض التذكارات".
2. بعد ذلك ، تضيف الشموع والمصنوعات اليدوية لتكون خلفية للكتب
3. الخطوة التالية هي محاولة ترتيب الكتب في مجموعات باستخدام اللون أو الحجم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!