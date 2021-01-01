لترتيب رف الكتب بمنزلك بـ 10خطوات

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لترتيب رف الكتب بمنزلك


يهتم عشاق الكتب بترتيبها وتنظيمها ولكن إعداد أرفف الكتب مهمة شاقة ، خاصةً إذا لم يكن لديهم مساحة مخصصة أو حتى رؤية لإعدادها. على هذا النحو ، تقع العديد من الكتب في ظروف فوضوية .

فإذا وجدت نفسك تواجه مأزقًا في ترتيب الكنب ، فنقدم لك الحل المثالي لديكور المنزل .

ديكور لترتيب رف الكتب بمنزلك
1. تبدأ أولاً بترك "مسافة بين أكوام الكتب لعرض التذكارات".
2. بعد ذلك ، تضيف الشموع والمصنوعات اليدوية لتكون خلفية للكتب
3. الخطوة التالية هي محاولة ترتيب الكتب في مجموعات باستخدام اللون أو الحجم.

4. يمكنك محاولة "خلق الاهتمام من خلال صياغة مجموعات أفقية ورأسية".

5. يمكنك إضافة قطع ديكور فوق كتبك المكدسة.

6. إذا كان لديك بعض المساحة ، يمكنك وضع النباتات والزهور "لإضافة النعومة وكسر الخطوط المتماثلة".

7. يمكنك أيضًا تجربة "إدخال النسيج مع السلال والسيراميك".
8. "استمر في إجراء التعديلات حتى تشعر بالرضا" .
9. فكر من حيث الطبقات.

10. أضف بعض “الفن الرائع” لرف الكتب حتي يصبح مبهج وانيق

ويمكنك تنظيم مساحتك حسب رغبتك ، اعتمادًا على جماليات منزلك ، ولكن احتفظ بهذه النصائح لتستعين بها في ترتيب رف الكتب .

المصدر: elbalad

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